童心童力战疫情，13所学校的孩子们做了这些事

2021年5月底再度席卷广州的疫情，反而让我们看见了这座城市不一样的美丽，许多默默守护着我们的无名天使用暖心的行动，为每一个人的平安和健康护航。

“我的爸爸是一名警察，他和许多的工作者一样奋战在抗疫一线。也因为这样，他缺席了我的“最后一个”儿童节和今年的端午节。我多希望疫情能够尽早结束，能够和家人一团聚过节呀。”

在岭南基金会收集的“彩虹行动”爱心便签中，我们发现了子路小朋友的故事。他的爸爸因为防疫工作牺牲掉珍贵的家庭生活时光。留在家中的子路通过书写爱心便签，向防疫一线的工作人员传递他的祝愿：“愿疫情早日结束，迎接你们的凯旋归来，回归美好幸福的正常生活。”

2021年5月底再度席卷广州的疫情，反而让我们看见了这座城市不一样的美丽，许多默默守护着我们的无名天使用暖心的行动，为每一个人的平安和健康护航。

作为以“大爱育人”为使命的慈善教育基金会，疫情期间，岭南基金会通过组织线上线下志愿服务活动，并以力所能及的方式参与公益。我们希望通过这样的公益活动，让孩子们知道，校园里的“岁月静好”是因为一线抗疫工作者的“负重前行”。

童心防疫，岭南有你

自疫情发生后，岭南基金会发起“童心防疫，岭南有你”系列活动，得到了校园内的积极响应：13所学校的师生、家庭参与其中，筹集了500箱沉甸甸的“彩虹能量包”，亲手书写“童”心防疫卡3000张，爱心餐盒便签近2000张，创作出近500份花样创意问候，为荔湾困境居民、涉疫区环卫工人、医护人员、志愿者、社工、街道工作者、警辅人员分别送上了暖心的问候，以最真挚的童心为一线助力。

华南师范大学附属外国语学校联合岭南基金会，在腾讯公益上线“彩虹能量包”项目，呼吁有担当的学子，“发能发之声，做能做之事”，为疫情中最需要的人、最可爱的人送上支持和鼓励;华外CEP中学、华外PIEP爱培幼儿园、华外双语幼儿学园BPS、华外IHP国际高中、岭南中英文学校、岭南中英文幼儿园等多所学校、学部的学生通过演唱、绘画、书法和录制暖萌视频等方式，送上别出心裁的花样问候。

来自广州市多所小学的30多个家庭，积极参与到“彩虹行动”爱心餐祝福便签志愿服务中。来自海珠区镇泰实验小学的麦嘉睿是其中一名小志愿者，嘉睿妈妈说，“平时写字有些潦草的孩子，在书写给抗疫工作者的便签时认真极了，工整地誊写在便签纸上。”

慰问困境居民：清晨马上就会到来

受到广州疫情的影响，广州市部分区域进入封闭封控状态，使得困境家庭的群众生活受到很大影响，岭南基金会迅速联动各方爱心力量，募集爱心物资。

6月9日，岭南基金会联合华南师范大学附属外国语学校、岭南现代技师学院、黄埔帮扶馆募集了一批爱心物资，其中就包括华外学子亲自筹集的“彩虹能量包”。短短几天就迅速募集到的250个能量包，由华外CEP小学部的孩子们通过校园义卖筹款，联合家庭慈善基金“雅基金”一同认捐。次日上午，爱心物资随着孩子们手写的“童”心抗疫卡送达荔湾区花地街道。

这批能量包经由街道工作人员，派发到低保低收、残疾人、孤寡老人、独居老人等民政对象手中。家住中市的单亲妈妈吴女士，孩子又不幸智力残疾，6月10日在收到”彩虹能量包“后，她惊喜地连说谢谢： “我看到能量包里有牛奶、核桃、红枣、糖果等，非常感谢爱心人士!”

致敬守护广州的无名天使

疫情中的医护人员，白衣执甲，检测核酸，扶危救困，被孩子们亲切地称为“大白”。在疫情期间，岭南基金会将校园里的童真温暖，传递给了6所医院数千名白衣天使。

6月11日上午，岭南基金会工作人员与华外学子共同将防疫物资、慰问物资捐赠至广州市黄埔区妇幼保健院。来自华外CEP中学部和IHP国际高中的孩子们通过绘画、音乐表演和公益视频拍摄的方式，送上了他们的暖心祝福;

6月16日，50箱华外学子筹集的“彩虹能量包”经岭南基金会和黄埔帮扶馆工作人员的打包运输，送至广州市蕙心医院;

6月22日，岭南基金会携手广东省防辐射协会、岭南中英文学校和岭南中英文幼儿园的孩子们，通过广东省中医院将慰问物资送到位于封控区的芳村医院。岭南中英文学校400多个亲子家庭利用周末完成祝福卡片制作及打气视频录制，送来了300多件手工作品及几十条慰问视频;岭南中英文幼儿园的师生同样用心创作了127幅爱心作品并录制加油视频。

除此以外，岭南基金还会鼓励孩子们发挥所长，为荔湾困境居民、涉疫区环卫工人、志愿者、社工、街道工作者、警辅人员送上定制化的祝福。

广州市增城区凤凰城中英文学校的张彪铉小朋友在奋笔挥毫：“我要给环卫叔叔阿姨我写得最好的作品!”

自疫情以来，环卫工作者完成了上千吨的疫情防控专项垃圾的处理任务，守住了广州疫情防控的大后方。为了感谢他们的付出，在广州市城市管理和综合执法局指导下，岭南基金会、省环境卫生协会联合发起“致敬城市防疫勇士”活动，6月16日将一批防护物资、清凉饮料，包括50箱“彩虹能量包”送给荔湾、越秀和天河等片区的环卫工作者。

环卫工作者田姐在收到能量包和孩子们的书法作品时，忍不住红了眼眶。她捧着这份真挚礼物不住地感谢，这份礼物传递的温暖，给予她继续奋战在疫情一线的力量。

6月18日，岭南基金会带着50箱“彩虹能量包”及来自华外双语幼儿学园的孩子们的爱心画作，走进黄埔区青年志愿者协会，为默默支持城市防疫工作的志愿者们送上问候。

在6月18、19日的两天时间里，岭南基金会联合广州市社工协会，将50箱“彩虹能量包”、“童”心抗疫卡及来自华外双语幼儿学园孩子的爱心画作，送至荔湾区9个社工站点，感谢他们在防疫工作中的无私付出。

制作公益短视频，传递爱的教育

为了用简单易懂的方式帮助孩子们认识防疫一线工作者的付出，岭南基金会制作了医护人员、社工、志愿者、警辅人员等系列公益教育短视频。视频内容取材自岭南基金会在本次疫情支援中记录的故事，希望给孩子带来更深的感受和触动。

不少家长对岭南基金会在疫情期间组织的公益活动表示支持。一位妈妈说：“尽管身处疫情中，但仍然盼望着能够有机会参加这样有意义的活动，感谢一线工作人员的付出，让孩子能够怀着感恩的心，学会感受到美好生活背后，他人的付出。”