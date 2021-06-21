广外“党史党建教育研究中心”成立揭牌

6月19日，由广东外语外贸大学—喀山联邦大学列宁研究中心联合举办的“列宁主义与中国共产党百年历程”网络国际学术研讨会举行。同时，“党史党建教育研究中心”成立揭牌。

6月19日，由广东外语外贸大学—喀山联邦大学列宁研究中心联合举办的“列宁主义与中国共产党百年历程”网络国际学术研讨会举行。同时，“党史党建教育研究中心”成立揭牌。广外党委常委、副校长刘海春教授、俄罗斯喀山联邦大学社会哲学与大众传播学院院长谢库诺夫教授分别致开幕辞。中俄专家学者、马克思主义学院师生共230多人参加了研讨会。

揭牌

会议现场

刘海春在指出，今年是中国共产党成立100周年，此次学术会议，必将进一步深化双方的合作，增进双方的友谊，并且取得一系列创新研究成果。

谢库诺夫表示，此次会议研究列宁主义与中国共产党百年历程的密切关系，探讨列宁主义在中国共产党成立过程中的影响，总结中国共产党在领导革命、建设和改革中推进马克思列宁主义中国化的经验是一个十分难得的机会。

本次研讨会设立了专题报告、俄国专家主题发言和中国专家主题发言等环节。专家们全方位、多角度、深入地进行交流、探讨，为每一位与会嘉宾、学者带来了精彩的学术盛宴。

广外马克思主义学院院长谢迪斌教授在会议总结指出，这次研讨会主题聚焦，议题广泛，专家观点鲜明深刻，主要围绕着列宁主义、中国共产党、列宁主义与中国共产党的关系进行阐释。他强调，本次研讨会，对深入推进党史学习教育有着重要的理论意义和学术价值。

（通讯员 杨欣）