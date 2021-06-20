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《2021年中国家庭教育白皮书》发布

2021-06-20 13:24 来源：南方网
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　　在6月20日父亲节来临之际，由简知联合壹心理共同发起的《2021年中国家庭教育白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。

　　《白皮书》围绕当下中国父母的教育态度、教养方式、教育分工、教育投入和需求等维度展开调研。根据对4259个调研样本的数据分析，总结成11个关键词，分别为成长最关注、学业问题、线上教育、亲子沟通、亲子陪伴、奖惩规则、共同育儿、隔代教育、多孩教育、教育最大难题、父母自我学习，并辅以真实的案例，多角度展示中国当下的家庭教育现状。

　　家庭教育最大难题：凭感觉、缺方法！

　　《白皮书》指出，在亲子教育中，家长面临的最大问题是“凭感觉教育孩子，缺乏有效方法”，其次是“没时间陪孩子”。

　　而在遇到教育问题时，父母的处理方式直接影响亲子沟通和教育的效果。如果父母在孩子教育问题上沟通融洽，亲子沟通不畅的几率会比经常吵架、陷入僵局的情况低近三成。

　　相比成绩，家长更关注孩子的心理健康和性格养成

　　《白皮书》显示，超半数以上的家长表示，心理健康、性格养成及品德培养是他们最关注的，认为学习成绩重要的家长仅占两成。

　　96.75%的家长选择“希望孩子做一个正直的人”；88.88%的家长选择“我很注重培养孩子乐观、坚韧的性格”；94.92%的家长选择“希望孩子德智体美全面发展”。

　　来自广州的邢女士坦言，她的女儿今年7岁，她最关心的是孩子的心理健康教育。她认为，走入社会后，一个人的社交、沟通、语言等软实力，与幸福感高度相关。她最看重的是对孩子的性格培养和情绪管理方面的教育。 

　　多孩家庭，家长对孩子管控更多、教育行为投入更少

　　《白皮书》同时也关注到了当下热点——多孩家庭的教育问题。

　　对于拥有多孩的父母来说，他们更能感受到养育多个孩子的不易，因此在这一点上他们更希望“试图控制孩子做的每一件事”。

　　父母在各项教育投入行为的频率上，也要低于一孩家庭。尤为明显的是情感沟通和休闲课外活动的参与。在一孩家庭中，父母拥有更多的时间去陪伴自己的孩子。

　　此外，多孩的父母与一孩的父母相比，他们在为孩子提供学习指导与帮助的行动上要更少，而过少的投入让他们对孩子的学习成绩表现有更为明显的焦虑感。

　　父母相信学习能够改善亲子关系，解决育儿难题，并身体力行！

　　值得欣喜的是，从《白皮书》中我们也看到，当父母遇到育儿难题时，几乎所有家长都会选择主动学习。43.40%的家长会向孩子的老师求助，42.20%家长通过图书、APP、育儿节目等学习解决，41.93%的家长会选择网络搜索解决方法。

　　勤于自我学习的家长，相信自我成长，能够改善亲子关系，解决育儿中的难题，认为自己的言行对于孩子的性格塑造很重要。当他们和孩子的沟通中出现矛盾，会选择自我学习，转变观念，试图去理解，以自身的行动去引导，带来更正向的教育效果。

　　写在最后

　　知名关系心理学家胡慎之认为，近年来，家庭教育多元化，中国父母在不断成长，对家庭教育也有着各自的理解，但却有近六成的家长表示缺乏完善、系统的家庭教育方法，大家似乎陷入了一个不断在焦虑中寻找答案然后更焦虑的状态里。

　　现在我们整个社会，包括国家也提供了法律层面的支持，正在致力解决这些问题。2021年起始，《家庭教育法（草案）》提请十三届全国人大常委会第二十五次会议审议，更加明确了家庭教育对于孩子成长的重要性。

　　好的家庭教育，对于孩子人格形成和人生幸福有着不可估量的作用。希望通过这份《2021年中国家庭教育白皮书》，能让你了解当下的家庭教育现状，探索不同教育方式的有效性，助你解决育儿难题。

　　《2021年中国家庭教育白皮书》

编辑： 罗予岐

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