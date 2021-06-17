谢康获评2020年何氏教育基金杰出科研贡献奖一等奖

近日，中国信息经济学会理事长，中国信息经济学乌家培资助计划评选委员会主任，广州市大湾区现代产业发展研究院院长谢康教授获评2020年何氏教育基金奖杰出科研贡献奖一等奖。

近日，中国信息经济学会理事长，中国信息经济学乌家培资助计划评选委员会主任，广州市大湾区现代产业发展研究院院长谢康教授获评2020年何氏教育基金奖杰出科研贡献奖一等奖。中山大学管理学院何氏教育基金奖由何氏教育基金会捐赠设立，以表彰在学院的建设和发展中做出杰出贡献的教师和管理人员。

据了解，谢康教授致力于倡导和促进中国情境的规范理论创新与将理论应用于中国实践。2000年以来，实地调研和走访中国28个省份600多家企业，对近千名企业家和管理人员进行访谈交流，2012-2020年期间，8次以第一或通讯作者获中国企业管理案例与质性研究论坛最佳论文。通过主持国家社科基金青年项目、面上项目、重点项目和重大项目，长期面向信息化和工业化深度融合、新一代信息技术和实体经济深度融合、食品安全治理等国家重大需求，提出信息化和工业化融合非对称趋同，数字经济增长效率与公平不完全相悖，食品安全监管两面性等思想，为企业数字化转型与创新、国家食品安全治理现代化研究提供了中国情境的理论基础。

2016年，谢康教授及团队突破“资产”公有与私有的两分法，在Information & Management提出“大数据合作资产”原创理论，为数据作为生产要素的新特征提供资产视角的理论解释，为企业数字化转型与创新提供了基础理论。2020年该成果获第八届教育部高校科学研究优秀成果奖(人文社科)管理学一等奖。2019年亦获广东省哲学社科优秀成果一等奖。

谢康教授从教35年，坚守本科教学一线多年，教评成绩名列前茅，2019年获广东省教育教学成果二等奖，2020年获中山大学优秀博士生导师称号，培养了一批年青学术骨干。近年来指导的博士后科研人员，首次申请国家自然科学基金青年项目100%获得资助。

据悉，广州市大湾区现代产业发展研究院是广州市委统战部，广州市工商联指导和主管，以建设高端智库，襄助政府产业决策，引导现代产业新发展为目标的研究机构。同时立足大湾区“现代产业发展”和“发展数字经济”的研究，凝聚政商学研资的领军人物和著名专家队伍，组织开展研究和咨询活动。利用广州市作为大湾区中心城市的区域优势，致力于打造融合“政经媒产学研”一体化的产业高端智库。