百师导打造系统化全流程校园招聘新模式

百师导希望通过和所有关心大学生的各界人士的共同努力，共筑大学生就业实习一道最可靠的就业屏障。

提到校园招聘会，大多数人的印象是：学校组织大批企业在毕业季开展线下双选的一次招聘活动。可以说是每个大学生不可或缺的求职方式之一，海量的各类别的企业，琳琅满目的各类岗位，不限次的与不同HR面试交流，每年的校园招聘会也成为了大学生在校期间一道亮丽的风景线。

那么，问题来了?

企业HR面试了那么多应届毕业生，是否能找到合适的候选人?

学生投递了那么多份简历，是否是他们想要的岗位?

通过校园招聘会，真正拿到理想Offer的又有多少同学?

根据中国人民大学中国就业研究所关于《2020年大学生就业力报考》相关数据来分析：

毕业生获得 offer 个数

从毕业生签约情况来看，通过招聘会拿到 offer 的毕业生中，与用人单位签约的比例仅为26.9%;而未签约者比例为73.1%。进一步研究未签约的原因有以下几种：

毕业生签约工作是否符合预期

毕业生未签约的原因

通过种种数据和各类权威研究机构我们也不难发现：如何真正做到人岗匹配，准确定位大学生职业发展，是一个殷切需要解决的结构性矛盾。

百师导人才优化系统平台通过协办多场高校校园招聘会，召开高校就业办领导专题会议，随机调研毕业生就业问卷得出结论：

校园招聘会只是一个时间点的措施，校招必然是一个循序渐进式引导的时间段课题。从学生入校开始，学校就要给每一个学生进行职业启蒙、行业定位、就业甄别等形式多样的校园职场模拟。

百师导结合自身优势，在得到众多高校认可的导师职场优化机制的前提下，从2021年3月份开始向上海各大高校输送了16个就业辅导课题方向、讲座和各类活动多达50余场，受益学生覆盖上万人。

这16大课题分别为：就业心理、有效沟通、生涯规划、思维方式、法律维权、行业领域、学习能力、分析方法、情绪管理、适应能力、信息处理、时间管理、表达能力、创新培养、团队精神。

今年6月8日，百师导作为上海立达学院校园招聘会协办单位，具体以此为例说明：

学校针对2022届毕业生，先期对同学们进行上述16个就业课题的抽样调查，让学生自主选择感兴趣的课题并进行统计汇总。平台结合高校的反馈，认真甄选相关行业的导师并进行相关领域的分析和调研。选派符合学生“胃口”的导师进入课堂，为准毕业生们进行职业指导和规划。

职场导师的出现，他们的作用不仅仅是同学们初入职场的指导老师，更多的是 一种“传-帮-带”让大学生树立全新的职业生涯的概念，并且通过导师自身的职业素养与丰富的职场经验帮助大学生解决工作的疑难点和职业困惑，真正帮助大学生从职场小白向职场精英转变。

百师导平台不仅仅是作为就业实习平台，在起到结合高校、学生和企业，有效盘活资源的同时，更多的是一种优化功能。平台的使命就是通过构建平台全流程职场赋能和学生求职大数据信息综合系统，更加科学系统化地帮助每一位大学生的职业定位缩短一定的时间。

百师导平台坚持人才优化的长期主义，一切人才的晋升本身就是一个需要时间来完成的事情，所以平台以就业为入口，通过“职场管家”和“创业B计划”深层挖掘人才，同时也支持学生到导师的进阶。

通过一阶段的导师就业引导和学生简历制作的准备工作，平台在开启校招前对进驻学校的企业也同步进行严格的筛选，做到尽可能根据学校设置专业来审核，综合类企业招聘可以通过线上平台同步进行。

平台通过企业提前发布的职位进行真实性的核实，并且通过系统的大数据分析比对确定企业本身的诚信和真实性，从源头加强了企业质量的管控，确保学生的每一次简历的投递提高就业质量。

招聘会当天得益于前期工作的充分准备与各方的积极配合，用人单位在校短短的几个小时，从进场到布置，到网申筛选，到面对初选，再到系统登记，有条不紊地将整个流程进行任务分拆，更加有序地进行高效校招。

双选会过程中，同学们还可以利用百师导线上同步简历投递功能，学生在现场也可以将纸质版的简历拿到导师展位，邀请平台认证的指导导师进行调整和优化，甚至结束众多面试后碰到的问题也可以反馈给职业导师进行统一分析和修正。

短短几个小时的招聘会，学校通过引入“百师导”平台，科技赋能就业服务，如：线上线下同步举行、学生“扫一扫”就可以查看企业信息、岗位信息、一键投递简历等。“百师导”平台也引入了众多就业指导专家，为学生提供职业规划、就业心理咨询等服务。

通过百师导人才优化系统中参会企业的学生预录反馈数据，当天招聘会共参与2500余人，直接达成录用意向的为272人。平台还会通过单位填写的就业情况反馈表，继续跟踪实际就业人数，并且导师也会为未录用的学生持续提供尽可能吻合的实习岗位机会。

百师导还会跟踪毕业生进行雇主“一面、二面”结果的反馈，真正做到就业全流程的跟踪，并且因人而异帮助学生学习面试技巧及疏导自身遇到的职场问题。面对良莠不齐的用人单位，平台会不断加强入驻企业的监管，呼吁更多大学毕业生在碰到劳动纠纷或权益侵害时可以登录百师导官网首页的“法律小助手”进行投诉举报!百师导希望通过和所有关心大学生的各界人士的共同努力，共筑大学生就业实习一道最可靠的就业屏障。