爱与希望的传递！湛江科技学院师生积极献血支援广州

6月12日至14日，湛江科技学院联合湛江市中心血站，开展“热血抗疫，支援广州”献血活动，开启了一场爱与希望的传递。

南方网讯 （记者/唐巧燕）6月12日至14日，湛江科技学院联合湛江市中心血站，开展“热血抗疫，支援广州”献血活动，开启了一场爱与希望的传递。无偿献血活动吸引了广大师生踊跃参与。学校校长彭寿清、湛江市中心血站站长李殿明、副站长李希锋、校团委书记尤俊杰走访献血现场慰问学生及工作人员。

彭寿清校长(中)在献血活动现场

随着湛江市中心血站的三辆献血车驶入校园内，湛江科技学院献血志愿者们早已排起了长队。信息登记、测量血压、血液类型检验、静脉采血、观察休息、领献血证，在校青年志愿者协会的高效志愿服务下，整个献血过程井然有序。

志愿者引导献血的同学进行信息登记

两天，累计献血量高达213700毫升，远超湛江团体日平均献血量。献血的老师表示，能够用自己的热血支援疫情防控工作，是一件十分光荣的事，也是作为一名人民教师应该做的事。献血的同学表示，用实际行动为打赢疫情防控战尽个人的微薄之力，既是我爱我国，也是新时代青年的使命和担当。

献血现场

“为我们的老师们、青年学子们点赞!”彭寿清校长在走访献血活动现场时说道。他表示，在广州市进行新冠肺炎疫情防控的重要时刻，湛江科技学院的老师、同学们义无反顾地贡献自己的一份力量，正是“国家有需要，青年有担当”最深刻的写照。

湛江市中心血站副站长李希锋说到，我们都清楚本轮疫情对广东省特别是广州市的影响之大，根据一些关于疫情防控的条例，市民居家较多，街头无偿献血人数骤减，导致血库告急。广州作为医疗水平的“高地”，疑难杂症病例较多，对血量的需求极大。湛江科技学院在这样的时刻组织广大师生献血，体现了一所大学的社会担当，师生们的表现也令人感动。

湛江科技学院团委书记尤俊杰说道，活动前，校团委给全体师生写了一封无偿献血倡议书，使师生都深入了解这次活动，让更多师生参与进来。献血是爱国主义教育的生动实践，正如世界献血者日的口号所说：“献血，让世界继续跳动”。

在疫情防控中，我们既是命运共同体，也是责任共同体，湛江科技学院的师生，用热血阐释了志愿精神和社会担当。疫情面前没有局外人，一番热血让我们更加血脉相连，传递爱与希望，这场热血战“疫”我们必胜。

图片：活动方供图