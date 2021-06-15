盛世明德教育集团成立16周年专题报道

2021年6月12日，深圳市盛世明德教育迎来周年庆典的喜庆之日，这是盛世明德教育的16岁生日，也是正式升级为盛世明德教育集团后的第一个周年纪念。

2021年6月12日，深圳市盛世明德教育迎来周年庆典的喜庆之日，这是盛世明德教育的16岁生日，也是正式升级为盛世明德教育集团后的第一个周年纪念。

时值十六周年之际，盛世明德教育正式升级为综合性教育集团，为明德的发展开启新的里程碑。

2005年，深圳市跨世纪培训中心成立，这是深圳市最早的民办教育机构，经历11年的发展壮大，2016年将总部定位于深圳市福田区，正式启用盛世明德教育品牌，在近五年中实现了千人亿级的企业成长。

2017年，盛世明德教育成立明德学术中心，开始组建自己的教研团队。同年9月，深圳校区举办秋季开学典礼，成为深圳市场第一家举行学员开学典礼、毕业典礼的教育品牌。

累计至今，明德先后在深圳、广州、成都、东莞各地举办近40次开学典礼。累计超过35000名学员参加明德开学典礼，受到社会各界和学员的一致好评，也引领了市场上的一股“典礼热”。

2018年，盛世明德教育产值达到13000万，荣获2018年百度教育盛典“锐意典范——新锐教育品牌”、 “匠心育人——教育信息化推动品牌”两项大奖。同年，深圳市消委会首次发布深圳教育培训行业315消费维权信用指数排行榜，盛世明德教育排名第一。

2019年，盛世明德教育教职员工突破1000人，开设直营分校15家。“明德学术中心”升级为“明德教育研究院”，拥有行业名师30名，学习管理师200名，学习规划师300名。据了解，深圳市成人教育行业仅有两三家培训机构拥有独立教研团队，明德就是其中之一。同年，盛世明德教育荣获“广东当代最具竞争力民办培训机构奖”。

2020年，盛世明德教育产值达到18000万，分公司6家，在读学员4万人，累计服务学员超过7万人，荣获2020年度广东民办职业与培训教育先进单位。

盛世明德教育自成立以来，一直围绕“成为受人尊重的教育服务企业”的愿景而持续努力，并提出 “助力百万青年用知识实现梦想”的企业使命，不断提升教学服务品质。16年来，盛世明德教育秉承优质服务、品质体验的初衷，在国家宏观方向指引和明德核心企业文化的引领下，不断全面深化改革，优化提升教学模式和质量，进一步加快教育行业领跑品牌的创建步伐，在人才培养、社会服务、人才引进与教学创新等各个方面都取得了很大的成绩，全力响应“十四五”号召，为全民学习、终身学习的学习型社会大战略贡献力量。

盛世明德教育集团总裁许德彪先生在采访中说到，“客户净推荐值”是明德唯一的指北针，也是明德最重要的KPI。明德致力于通过有用的产品和有温度的服务，帮助客户提高职场竞争力。客户的推荐和肯定，也是明德人坚持走在正确而艰难的路上，不断地自我激励和自我肯定的过程。

据悉，盛世明德教育集团现有教职员工1000多人，集团下属子公司15家，在深圳、广州、重庆、成都、西安、东莞、武汉等多个城市设立14个直营分校，累计服务学员超过7万名，下属投资公司累计超过10家，紧密联系国家开放大学、华南师范大学、汕头大学、四川大学等23家院校。

图片：盛世明德教育集团提供