广东省2021年公安普通高等院校公安专业报考须知

欢迎广大考生报考公安普通高等院校!

公安普通高等院校公安专业招生属本科提前批次。按照规定，志愿报考公安院校考生需参加省公安厅政治部统一组织的政治考察、体检、面试和体能测评，经考察、测评合格方能录取。为保证广大考生的报考权益，现将报考公安院校的相关条件和要求公告如下，请广大考生重视与关注：

一、报考资格条件

报考公安院校公安专业的考生，应具备下列资格条件：

(一)广东省户籍(以高考报名时户籍所在地为准);

(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;

(三)热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民，热爱中国特色社会主义制度;

(四)志愿从事公安工作，热爱人民公安事业，立志为捍卫国家政治安全和社会稳定刻苦学习、拼搏奉献;

(五)年龄为16周岁以上、22周岁以下(1999年9月1日至2005年8月31日期间出生)，未婚;

(六)普通高级中学毕业;

(七)具有良好的思想政治素质和道德品行，符合公安院校公安专业招生政治条件;

(八)具有良好的身体条件和心理素质，符合公安院校公安专业招生面试、体检和体能测评标准。

二、志愿填报及入围名单公布

志愿报考公安院校(包括中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、广东警官学院、铁道警察学院和南京森林警察学院)公安专业的考生，应按省招生委员会办公室公布的关于志愿填报的要求和时间进行网上填报。

省招生委员会办公室和省公安厅政治部根据考生志愿，按照高考成绩从高到低的顺序确立入围政治考察、体检、面试和体能测评环节的考生名单，原则上按照招生计划的1:4比例确定。有关名单将于6月28日在广东省公安厅官方政务网站(gdga.gd.gov.cn)公布。省公安厅短信平台将发出入围及相关工作要求的短信通知，请考生保持手机通讯畅通，留意相关信息，在规定时间内报到。

三、政治考察

省公安厅政治部于6月21日正式开放广东省公安院校招生智慧政审系统(http://139.9.64.162:8002/#/login)，志愿报考公安院校的考生，可提前或者填报完高考志愿后登录网站，按照要求填报相关信息资料，上传相关证明和现实表现鉴定意见表(附件1)。系统关闭时间与志愿填报系统同步，请考生及时完成网上填报事项。

考生填报、上传信息资料务必准确、真实、完整、有效，省公安厅政治部发现有漏报或弄虚作假等情形的，考生政治考察的结论判定为不合格;考生录取后，经学校复审发现漏报或作假等情形的，取消录取资格。

政治考察的项目和标准，参照公安机关录用人民警察的有关规定执行。广东省公安厅政治部将于6月27日至7月7日(具体要求和流程见附件2)组织实施完毕。

四、体检、面试、体能测评

(一)时间、地点

入围考生应参加由广东省公安厅政治部组织的体检、面试和体能测评。测评工作将于6月28日至7月6日在广东警官学院嘉禾校区(广州市白云区东平文盛庄路118号)开展。考生体检、面试和体能测评在半天内完成。

考生注意留意接受省公安厅短信通知，并按照通知要求，按时报到。

(二)体检项目、标准及面试要求。

参照公安机关录用人民警察的有关规定执行，详见《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)。同时，还应符合下列条件：

1.身高：男性170厘米及以上，女性160厘米及以上。

2.体重：男性体重指数(单位：kg/㎡)在17.3至27.3之间(含本数，计算时四舍五入保留小数点后一位，下同)，女性在17.1至25.7之间。

3.视力：任何一眼裸眼视力均为4.8及以上。

4.色觉：无色盲、无色弱。

5.外观：无少白头，无胸廓畸形，无脊柱侧弯、驼背，膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米，无足底弓完全消失的扁平足，身体无影响功能的瘢痕，面颈部无瘢痕，无下肢静脉曲张，无腋臭，共同性内、外斜视不超过15度，无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。

现场体检项目，以现场体检结果为准。

报考南京森林警察学院治安学(面向民航公安机关入警就业)的考生除参加省级公安机关统一组织的政治考察、面试、体检、体能测评外，还需要参加由民航公安机关组织的空警专业体检。具体标准和要求见南京森林警察学院网站公告。

面试主要从报考动机、思想意识、思维表达能力、身体条件等方面，辨识考生是否适合接受公安院校教育和从事公安工作。

体检、面试结果采用电子数据录入，全程录像。

体检、面试和体能测评以现场结论为准。对面试、体检和体能测评过程有异议的，现场提出申诉。对发现违反公平公正情形的，可检举、举报。

(三)体能测评的项目和标准，按照《国家学生体质健康标准(2014修订)》的有关规定执行。具体如下：

1.50米跑。可测次数：1次，合格标准：男性≤9.2秒，女性≤10.4秒;

2.立定跳远。可测次数：3次，合格标准：男性≥2.05米，女性≥1.5米;

3.引体向上(男)/仰卧起坐(女)。可测次数：1次，合格标准：男性≥9次/分钟，女性≥25次/分钟。

以上3个项目应当全部进行测评。其中，有2个及以上达标的，体能测评结论即为合格。

体能测评结果采用电子数据录入，全程录像。

五、测评现场疫情防控等要求

(一)考生及送考人员疫情防控及进入考区要求

1.按照疫情防控相关要求，入围考生报到时一律从广东警官学院正门(西南门)入口进入考试现场，需佩戴口罩，经体温测试正常(37.3度以下)，并提供个人粤康码或穗康码绿码标识和14天内行程轨迹(可现场扫码)，以及提供72小时内核酸检测阴性结果证明(粤康码、穗康码显示或检测机构纸质证明)、省公安厅关于参加面试体检体能测评的短信通知、准考证和身份证，经查验合格才能入校参加考试。未经学院批准，考生不得离开校园。考生高考后严禁前往中高风险地区，建议考生做好疫苗接种。

送考人员仅限1人随行。进入广州的送考人员，需佩戴口罩，经体温测试正常(37.3度以下)，并提供粤康码或穗康码绿码标识、14天内行程轨迹、72小时内核酸检测阴性结果证明。严禁送考人员高考后前往中高风险地区;严禁送考人员及车辆进入考场校区;为便于出行住宿，建议做好疫苗接种。

(二)中高风险地区、已隔离或感染的考生参考安排。因疫情防控影响，对中高风险地区、已隔离或感染的考生，暂不安排参加6月28日至7月6日举行的面试、体检和体能测评。有关测评方式另行通知。

(三)证件携带要求。参加体检、面试和体能测评的考生务必带齐以下证件：身份证(无身份证的携带户口本)、高考准考证(以上证件均需原件和复印件各1份)、《考生本人患病经历和疫情防控承诺表》(附件4)。

(四)参检建议。考生参检前，建议根据体能测评项目加强体育锻炼，注意休息与人身安全，保持良好应考状态，参检时穿运动服、运动鞋。

招生工作政策及要求，将视我省疫情防控形势及要求作相应调整。具体以最新公布政策及要求为准。

附件：

附件 1：考生现实表现鉴定意见表.doc

附件 2：政治考察要求、流程以及公安院校公安专业本专科招生政治考察表.doc

附件 3：公安院校公安专业招生体检、面试和体能测评有关规定要求与制式表格.doc

附件 4：考生本人患病经历和疫情防控承诺表.doc

广东省公安厅政治部

2021年6月12日

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来源：广东省公安厅网站