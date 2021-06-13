广州华立科技职业学院：助农战“疫” 我们在一起

广州华立科技职业学院校团委、华立志愿者协会积极响应省教育厅、省工会、广州市增城区政府公益助农、经济扶贫的号召，主动帮助当地农户通过抖音平台直播带货、公益助农。

“参差青红熟方好，一缕清甜心间融”。

又到了一年荔枝季，桂味、糯米糍、仙进奉…不同品种、口感的荔枝红艳夺目，压满了枝头。

原本，今年是广东荔枝的丰收年，一颗颗晶莹剔透、汁水饱满的荔枝正要销往全国各地，但因近日疫情席卷重来，打破了果农们丰收的喜悦。

6月13日上午，在广州增城仙村镇沙头村吴岗山荔枝园里，不时传出激动的声音，广州华立科技职业学院校团委、华立志愿者协会积极响应省教育厅、省工会、广州市增城区政府公益助农、经济扶贫的号召，主动帮助当地农户通过抖音平台直播带货、公益助农。

直播一小时，平台就已下单超过4000斤，来自广东、江西、湖南、湖北等地的订单蜂拥而至，华立职院师生踊跃下单，华立大学集团领导特意跑到现场下单2000斤。直播结束，果农看到陆续爆仓的订单数，脸上喜笑颜开。

去年，华立职院也曾通过抖音直播方式帮助农户售卖荔枝，销量可观。今年，广州虽然身处疫情阴霾，但荔枝销售火爆程度仍令人惊喜。一方面，得益于广州增城本就有“荔枝之乡”的美誉，本次直播带货的荔枝品种“仙进奉”仅有仙村盛产，以肉多汁甜被誉为荔枝中的“爱马仕”，以每斤低于市场价10元的优惠力度备受推崇；另一方面，华立职院领导及学生对“融媒体+公益助农”活动十分重视，担心广州疫情影响，当地荔枝如不能及时出售，只能烂在树上或逐渐腐烂，造成果农损失和政府资源浪费，于是策划直播助农活动，积极开展校园实践，拥抱“互联网+”，培养学生们的电子商务思维的同时，为当地农户分忧解难，助力全面落实乡村振兴战略。

华立职院副校长、工会主席马俊表示，“一直以来，社会给予我们很多，端午佳节之际，我们希望把一份公益之心回馈社会，本次公益直播活动，每购买一斤荔枝，就会为贫困山区孩子捐赠1元。届时，我们将通过‘广东省扶贫济困日’平台完成代捐。”她强调，学校每年都会进行社会公益活动，直播带货助农活动也将作为华立职院师生积极参与公益活动一直传承下去。

“助农战‘疫’，我们在一起”是本次直播带货活动的主题。火辣辣的阳光、师生们的汗水、此起彼伏的直播声、手机下单的按键声...构成了一幅幅温情脉脉的助农画面。未来，华立职院将持续为爱发声，传递向上的力量，我们在一起！