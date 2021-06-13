精准精细精心 荔湾区人武部全力做好防疫期间报考军校考生政治考核

疫情无情我有情、你呼我应请放心

当前，荔湾区疫情形势严峻复杂，报考军校考生政治考核时间紧、任务重、难度大，特别是部分学校、学生处在中高风险区，有的交通道路被封闭，有的家长学生被隔离，有的出行办事被中断。对此，荔湾区人武部坚持主动作为、精准研判、大胆创新、超常出招、有效应对，有力有序推进政考工作顺利展开。

集中办公“一站式”办理

让“向上跑路”变为“上门服务”

由区人武部牵头，区教育局、区公安分局各派出2人，与报考考生相关的街道派出所、武装部指定的专人，上下联动负责政考工作。在区教育局设立政考办公室，人员集中办公，专门印发《政考通知》《工作指引》和《填写模板》，分局派出一台专车用于对接考生、派送资料，让疫区每一位报考考生不再往上找部门去办理，实行“一站式”服务模式，在家就能有政策指引、有专人对接、有上门服务。

科学施策“三层级”指导

让“统一施考”变为“分类组考”

对封闭管理地区足不出户或被隔离的考生，在考生本人填好相关信息的基础上，由所在学校、属地街道武装部、属地派出所在严格防护的条件下实施政考步骤后，派专人专车到各点位接收。对封控管理区和闭环管理区的考生，由属地街道武装部牵头，因地制宜展开工作，完成相应步骤后由办公室集中接收。

对其他地区的考生，按正常程序组织。具体实施中，采取电话询问、走访调查、视频连线、系统查询等多种方式展开，全面、真实、客观了解掌握情况，规范、严肃、认真作出结论、填写资料，确保不因疫情影响而降低标准，不因工作难度加大而粗疏错漏。

竭诚工作“心贴心”服务

让“担心烦心”变为“放心舒心”

牢固确立精准施策、精细落实、精心服务的“三精”标准，叫响“疫情无情我有情、你呼我应请放心”的口号，想考生之所想、急家长之所急，使他们不必为疫情所致政考难而操心担心。政考工作人员每天一视频例会通报工作、查找问题、研究对策，24小时开通3个电话热线及时反馈答复考生及家长的各种疑问1000余次，政考服务专车每天奔波在疫区随叫随到，参加政考的工作人员不辞辛劳坚持上门服务解决考生和家长的后顾之忧。

每到一考生家里、每个电话连上一个考生，都要送上一份全家身体健康的问候、一份祝愿考生金榜题名的祝福、一份期盼众志成城战疫胜利的希望。无微不至的服务，传递着党中央和各级党委政府的关爱，激发了青年学子参军报国热情。据初步统计，已有300余名学生报考军校创新高，目前政考工作正在紧张有序进行当中。