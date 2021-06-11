南沙小学承接南沙区小学数学信息技术应用能力提升工程2.0研讨活动举行

本次活动包括说课、课堂观摩、教学反思、评课、录课工作启动会五个环节。

近日，南沙小学教育集团在主校区举办2020学年第二学期南沙区小学数学信息技术应用能力提升工程2.0研讨活动。广州市南沙区教育发展中心卢恵谦教研员、区内六年级数学教师及各学校领导和教师代表从现场或云端参加了此次活动。据介绍，活动旨在促进信息技术与教育教学融合创新发展，提升教师信息化应用创新水平。

本次活动包括说课、课堂观摩、教学反思、评课、录课工作启动会五个环节。活动伊始，邓英杰老师对课例《鸽巢原理》进行说课，从教材、学生、数学活动等方面阐明融合信息技术2.0的设计思路。

接着，郭清红老师化身魔术师，用一副扑克牌带领六2班的同学开启探索鸽巢问题之旅。有效的提问引导学生在操作、讨论中充分理解“不管如何”、“总有”、“至少”等关键词语的意义。郭清红老师充分利用信息技术创设情境，激发学习兴趣，收集课堂资源，展示学习成果，精准指导，有效地突破教学难点，在师生融洽的氛围中，圆满完成鸽巢问题建模的过程。课堂展示结束后，郭清红老师还进行了教学反思。

在研讨活动中，杨春菊老师作为教师代表，从信息技术融合、操作体验、联系生活三方面进行点评。南沙区卢恵谦教研员称赞课堂充分体现了以学生为中心的理念，同时通过微课视频案例的展示，指出要耐着性子让学生有充分的体会，通过动手摆、动口说、动笔做多种形式体会建模过程。

教育信息化是时代发展的趋势，信息技术是一种帮助老师和学生走进开阔天地的工具。在启动会环节，卢恵谦教研员作小学数学线上录课启动会报告，为今后的工作指明了方向。

南沙小学教育集团党总支书记、总校长曾志伟表示，南沙小学作为广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0试点校，重视师生全面发展，实现教育教学过程智能化与个性化。“南沙小学教育集团将继续推进教师信息技术应用能力提升工程2.0项目，构建学习共同体，优化管理团队，探索智慧课堂新教学模式。”