“笔尖上的少年”征文活动正式启动

暑期将至，南方周末携手学而思网校于6月10日正式启动面向全国中小学生的“笔尖上的少年”征文活动。同日，“学而思写作夏令营”也正式开启。

暑期将至，南方周末携手学而思网校于6月10日正式启动面向全国中小学生的“笔尖上的少年”征文活动。同日，“学而思写作夏令营”也正式开启。

南方周末携手学而思网校开启“笔尖上的少年”征文活动

“笔尖上的少年”：用文字重新发现生活

此次征文活动以“把眼里的美好变成笔下的美文”为主题，鼓励孩子记录生活，感悟世界。征文活动评委、《南方人物周刊》总主笔、作家、资深媒体人蒯乐昊表示，真正的写作，是人与生活、人与外界的连结。“你首先发出声音，然后在谛听中学会辨别，什么才是一整个时代给你的回声。”

中国当代著名学者、作家、哲学研究者周国平，中国作协副主席李敬泽，同为第十届茅盾文学奖获得者的李洱、徐则臣，第五届鲁迅文学奖获得者、《作品》杂志总编辑王十月，清华大学图书馆副馆长、博士张秋以及来自南方周末的特别评委将共同担任征文活动评审团专家与导师，优胜选手的作文将有机会刊登在南方周末报纸版面并结集出书，更将获得免费赴北京游学机会，收获一段美好的回忆。

“南方周末对文字之美的追求一如既往，我们不断向读者、向青少年传达写作的魅力。我们在写作上的主张与学而思写作夏令营的初衷异曲同工、不谋而合，而学而思网校多年来系统化的教研和课程，创新的在线形式也培养了孩子的文学素养，鼓励了孩子的想象力和好奇心，让孩子能够学以致用，真听真看真表达。”南方周末总经理姚伟新说。

“学而思写作夏令营”：把眼里的美好变成笔下的美文

与征文活动同日开启的“学而思写作夏令营”，是学而思网校在今年暑期专门为亲子家庭打造的大型主题活动。该活动除了战略支持南方周末“笔尖上的少年”征文活动之外，还包括为各年级学生专门打造的定制写作课程，联合携程旅行网推出旅行权益，以及抽奖活动等。

学而思网校总经理刘庆逊说：“ 陪伴是最好的教育，对每一个中国家庭而言，亲子相处的点滴时光，都浸透着有关爱和成长的印迹，我们希望通过这次活动为父母和孩子提供一个彼此陪伴的机会，让他们可以在远行的过程中一起探索、一起学习，而这些美好的记忆也将通过征文活动在孩子的笔尖闪耀。”