湛江科技学院马克思主义学院走进赤坎老街开展主题党日活动

5月18日下午，湛江科技学院马克思主义学院直属党支部与赤坎区中山街道机关党支部联合开展了以“行走岁月老街，重温百年党史”为主题的党日活动，理论学习与走访本地红色景点相结合，创新党史学习模式，取得了良好的学习效果。

党员同志首先参观了“晨光小学”红色革命长廊(即校史长廊)。始建于1935年的晨光小学不仅是教书育人的校园，还是坚强的革命阵地。据了解，这里曾经是八路军香港办事处交通线广州湾中转站，为全国的抗日战场运输物资、护送人员和搜集情报作出重要贡献;解放战争时期，该校又是湛江革命斗争的前沿。有着光荣革命斗争历史的晨光小学，现在是湛江市中共党史教育基地，每天来这里参观学习的党员群众络绎不绝。

党员同志在晨光小学校门口前留影

在赤坎区中山街道机关党支部林进常书记等领导的带领下，全体党员同志参观了广州湾国货公司旧址、广州湾商会馆(即广州湾抗日赈灾会旧址);沿着古商埠四号码头来到中兴街130号即中共南路特委机关旧址，聆听了当年中共南路特委在此召开会议的历史故事;一路向前，穿过一条条被岁月打磨的古街，参观了大通街十座古码头;最后来到中山街道办开展学习交流座谈会。

座谈会上，双方就当地红色文化资源的保护开发和红色文化融入党史学习教育等问题进行了深入讨论，现场气氛热烈。会议结束后，中山街道机关党支部还向马克思主义学院直属党支部赠送了部分文化创意纪念品。

与中山街道机关党支部开展党史学习座谈会

建筑是一个城市的眼睛和最好的历史印记。一座座古色古香、民风朴实的古街小巷就是百年前那一段段饱经风霜的历史印记。通过本次“走访岁月老街，重温百年党史”的主题党日活动，让全体党员同志都收获颇丰，深深感受到风雨百年的沧桑变化，对中国共产党领导人民在革命、建设和改革开放中的取得了伟大成就有了更深刻的认识。党员教师们纷纷表示，要把这次党日活动的学习收获融入到思政课的教学中，使大学生明白中国的红色江山是来之不易的。