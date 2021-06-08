康大善用抗疫这堂“大思政课”，培养学生责任担当

6月4日至6日，广州康大职业技术学院动员组织760多名师生参加抗疫一线，支持黄埔区大规模核酸筛查工作。

6月4日至6日，广州康大职业技术学院动员组织760多名师生参加抗疫一线，支持黄埔区大规模核酸筛查工作。

学校党委坚持党建引领，切实把党史学习教育成果转化为疫情防控和服务群众的强大动力，把疫情防控作为检验党史学习教育成效的试金石，把思政课开到人民需要的地方，以速度与激情的升级版与病毒赛跑;以责任担当与科学应战与病毒较量，以辛苦和汗水践行“我为群众办实事”诺言。在接到上级通知后，学院党委高度重视，立即召开动员会，做出周密部署。

学院党委卓光琳书记在动员会上强调：“国家有召唤，康大有呼应!协助核酸筛查工作，是一场现场教学，又是一场实战考核!康大师生要当最美的逆行者，踊跃报名，积极参加。大家要做好个人安全防护，听从指挥，严格操作规程，严守工作纪律，充分发挥专业技能，出色完成工作任务，为党和人民交出合格答卷，展现康大学子的风采。”

护理2002班罗乐瑶说到：“当听到这个消息后 没有丝毫犹豫，就冲上去报名了，因为我是班委同时也是入党积极分子，要起到带头作用，哪里需要我我就去哪里奉献。”护理2006班黄菲欣表示，“我是医护学生，我先上。从选择护理专业开始，我就知道责任重大，广州需要我，我挺身而出，共同抗疫。”医检2004班黄陆萱谈到，“当第一时间听到要去协助医护人员当志愿者时是很激动的，因为自己可以尽自己的一份力为战胜疫情也为社会。正因自己是一位医护学生，才更觉得自己应该义无反顾的奔赴一线。也许个人的力量是微弱的，但是众人的力量却是强大的。向所有奔赴在一线的医护人员致敬，也希望自己可以成为像他们一样为社会贡献自己的力量。”

自6月3日19点接到通知起，3个小时内，760多名师生志愿者报名请战。当天上午760多名师生全部顺利到达黄埔区黄埔街、鱼珠街、文冲街等10条街道，在50多个社区协助卫生部门开展核酸筛查工作。