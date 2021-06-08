出实招办实事!广外着力破解流动党员教育管理痛难点

为推进“我为群众办实事”取得“实”效，广东外语外贸大学察实情、剖实因、出实招，全面调研基层党组织日常党员教育管理的“痛点难点”，多形式开展服务普通党员工作，着力解决流动党员“急难愁盼”的问题，确保党史学习教育见实效。

为推进“我为群众办实事”取得“实”效，广东外语外贸大学察实情、剖实因、出实招，全面调研基层党组织日常党员教育管理的“痛点难点”，多形式开展服务普通党员工作，着力解决流动党员“急难愁盼”的问题，确保党史学习教育见实效。

出台《工作指引》 细化出国(境)党员服务管理

针对学校出国(境)学生党员数量大、范围广，教育管理细节多、链条长的特点，广东外语外贸大学出台《出国(境)党员教育管理“十个一”工作指引》，通过“十个一”行动(即一次行前教育、一张《申请表》、每月一次教育联系、每半年一次排查、一张《审批表》、一次谈心谈话、一个专项计划、一本专项台账、一次总结梳理、一次数据存档)规范基层党组织、党务干部、党员本人三方面主体的有关做法，形成出国(境)党员全链条、全覆盖、全方位管理体系，为基层党务工作者提供工作指引、为党员本人提供行动指南。

搭建新媒体平台 为流动党员答疑解难

针对流动党员日常教育管理工作存在的普遍性问题，即来去难掌握、管理难落实、教育难适应、活动难开展、作用难发挥，广东外语外贸大学在摸查屈全校流动党员情况(共377名)的基础上，依托新媒体手段，建立“广外流动党员驿站”微信群，通过手机信息转发共享、党员互帮互带的方式，迅速搭建起一个覆盖86%流动党员的联络平台，工作人员通过发布公告、知识链接分享等形式开展党史学习教育宣讲，已毕业但组织关系未转出的党员们积极回应、找到基层党组织开展咨询，流动党员们主动与党组织取得联系，通过缴纳党费、参加组织生活进一步增强党员意识，有效帮助流动党员解决“两头不靠、两头不管”的难题。

“广外流动党员驿站”为流动党员作政策宣讲、提供指导

接下来，广东外语外贸大学组织部门将与各基层党组织协同联动，构建“一盘棋”服务机制，合力做好流动党员联络服务的工作，着力帮助流动党员解决“急难愁盼”的问题。(通讯员 杨欣)