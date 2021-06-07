广州东华职业学院护理专业学子支援白云区核酸检测工作

厚重的防护服里，汗水早已浸湿衣服。

为密切配合白云区防控要求的工作安排，切实保障广大居民、学校师生的健康安全，6月5日，广州东华职业学院医药健康学院护理专业110名学子及学生志愿者奔赴前线，全力支援白云区核酸检测工作，同时，学校积极组织全体在校教职员工、学生在校进行核酸检测。

当日7时，由110名医药健康学院护理专业学生组成的广州东华职业学院抗疫志愿者服务队响应党和政府的号召，从学校大门整装出发奔赴广州市白云区太和镇27个疫情防控点，协助太和镇卫生院进行全民核酸检测工作。

此次核酸检测时间紧任务重，从早上7点出征到晚上23点回校，经过一天紧张的战疫战斗，广州东华职业学院抗疫志愿者服务队圆满完成了上级交给的工作任务。厚重的防护服里，汗水早已浸湿衣服，展现了广州东华职业学院大学生精神品格高尚、工作作风优良、职业素养过硬等新时代大学生风采。

同时，接到关于全员核酸检测的紧急通知后，学校第一时间进行紧急动员部署，对检测工作作了周密安排。学校学生处等相关职能部门、各二级学院密切配合，招募学生志愿者60余人，扎实落实场地布置、信息采集、参检人员分组、医疗人员对接等工作，连续奋战五个小时，检测将近5000人。

当天，学校党委书记林清才、副校长陆志刚、校长助理李绍球来到检测现场了解工作开展情况，看望慰问医护人员、志愿者和工作人员，嘱咐师生做好个人防护，积极主动配合学校疫情防控、做好核酸检测工作。

“值得。”在本次核酸检测工作中，建筑艺术传媒学院辅导员涂贞斐老师从早上一直坚守到了最后一刻，她用简单的两个字概括了自己一天的感受。在涂老师看来，为了全校师生的健康安全，这点付出都是值得的，作为一名党员，自己更应该站在第一线，为学校为社会贡献出自己的一份力量！

来自财经学院2019级电商2班的王俊杰同学作为本次检测工作的学生志愿者之一，也从一开始坚守到了最后。作为一名新党员，他用行动诠释了自己的使命与责任。他表示，在这次检测工作中，身为财经学院的学子，能够为校园防疫工作做出贡献，是一件非常荣幸的事情。