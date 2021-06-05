助力乡村振兴 第八所“无限极童梦阅读空间”在新会落成

2021年5月28日，江门市新会区崖门镇黄冲小学的同学们提前收获了“六一”儿童节礼物——学校的“无限极童梦阅读空间”正式投入使用，这也是在江门五邑地区建立的第八所“无限极童梦阅读空间”。

“以后在我们的图书室不仅能读书，还可以做课后活动，在小舞台表演才艺，真的太棒了！” 2021年5月28日，江门市新会区崖门镇黄冲小学的同学们提前收获了“六一”儿童节礼物——学校的“无限极童梦阅读空间”正式投入使用，这也是在江门五邑地区建立的第八所“无限极童梦阅读空间”。

助力乡村振兴 推动城乡教育均衡发展

从2015年起，江门市无限极乐善会启动“童梦阅读空间”公益项目，为江门地区的乡村学校进行图书馆的升级改造。第8所“童梦阅读空间”历时2个月打造，占地面积140平方米，延续了前几所空间的安全设计和童趣风格，配置了适合小学生的课桌椅、3000余册中英文读物、电子教学和阅览设备，此外还新增了沙发阅读区和小舞台，扩充了藏书量，让空间更符合儿童的阅读习惯。

面目一新的阅读空间

江门市民政局四级调研员李玉芬见证了多所“无限极童梦阅读空间”的落成。她充分肯定了该项目在推动义务教育城乡一体化发展的贡献。李玉芬表示，2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面推进乡村振兴的元年，“无限极童梦阅读空间”项目以“阅读”为抓手，助力江门下一代人才培育，是推进乡村振兴的重要一环。

江门市民政局四级调研员李玉芬发言

新会崖门镇黄冲小学校长黄日红表示，“无限极童梦阅读空间”的落成，将有助于激发同学们的阅读兴趣，结合学校的武术特色，文武兼修，相得益彰，让孩子们获得全面发展。她代表全体师生感谢这份特别的“六一”儿童节礼物。

无限极童梦阅读空间

江门市无限极乐善会秘书长梁滢斐表示，无限极乐善会作为扎根于江门的公益组织，一直关注当地的教育发展。“无限极童梦阅读空间”正是为阅读资源相对匮乏的乡村学校而量身定制的。自2015年项目启动以来，已有8所“无限极童梦阅读空间”相继在江门五邑落成，累计投入110万元，惠及学生1万名，人均每周阅读时长增加了2小时。

各方社会力量联动 持续投入志愿资源

启动仪式上，无限极乐善会邀请了来自丸丸本本的两位老师为一年级学生上了一节别开生面的绘本阅读课——《让路给小鸭子》。老师和志愿者们以声情并茂的方式，带领孩子们走进动物世界，同时启发大家思考人与大自然的关系，从小树立爱护地球的意识。

无限极童梦阅读空间

“多校联动”一直是“无限极童梦阅读空间”的特色。来自开平沙塘学校·思义校区、新会潭冲小学、新会林护学校、鹤山宅梧小学和新会九子沙小学的校领导也分享了各自的运营经验，为项目后续的发展提供了有益的参考。多校领导表示，学校目前的阅读环境，无论是从硬件上还是软件上，都有了很大的改善。未来将响应教育部“推动落实义务教育学校课后服务全覆盖”的指示，把“无限极童梦阅读空间”作为课后服务的其中一个场地，把课后服务的内容丰富起来。

新会崖门镇黄冲小学

4月27日至5月15日，无限极在员工内部发起“图书漂流”活动，获得广州、江门两地的员工积极响应，短短20天的时间里，为孩子们募集了261本闲置图书。这些图书将分发到“无限极童梦阅读空间”各所学校，帮助学校持续更新图书资源。

接下来，江门市无限极乐善会将积极响应“科普进校园”的号召，持续开发适合孩子们的科普课程，并定期投入志愿者资源。未来，无限极乐善会将继续深耕“童梦阅读空间”项目，结合乡村振兴的新需求，推进公益项目的可持续发展。