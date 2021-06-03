春风十里，不如下一站华立有你

加油！破茧成蝶的你们，将闪闪发光！

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距离2021高考只有5天时间了

三年全力以赴，十载面壁读书

积聚三年光阴里的每一份力量

细数为梦想努力的每一寸光阴

如今只待最后一搏

加油！

破茧成蝶的你们，将闪闪发光！

今天，我们为你带来

华立职院2021招生宣传片《下一站 华立》

这是华立校园的写真

也是华立青年的心声

这里，是我青春飞舞的地方

在这里，我会

见到怎样的风景

遇见怎样的朋友

书写怎样的人生

清晨的校园，一路芬芳

是植物生命的气息

更是华立学子青春的印记

我的青春，从华立起飞

飞的越高，越发现自己的渺小

精彩无界限，人生无止境

在这里，学会了多个角度看世界

相机是我的另一双眼睛

万物色彩，纷至沓来

繁花似锦，渌水成文

你想拍一束花，却有人入了画

这里，藏着华立园时光流转的故事

这里，成为留存心底的宝贵回忆

如果青春是一幅画

你会如何挥洒自己的色彩

如果青春是一首诗

你又会如何怎样去朗诵

青春的色彩有太多模样

青春的声音有无限遐想

在这里

我们的青春与知识相遇、同思想共鸣

读书窗明，正青春

这里，有我们最真的模样

这里，有我们最初的梦想

她们随风摇曳生长，绵延不绝

这里，是我们人生的“最优解”

青春的萌芽，在汗水的浇灌下，收获喜悦与美好。

青春的迷茫，在好奇的探索下，愈见清醇与爽朗。

青春心向党

华立青年

始终坚守使命，砥砺奋进

更不忘仰望星空，勇敢逐梦

2021年夏季招生计划

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