立足创新驱动发展战略，广东南华工商职业学院打造以工匠精神引领的创新创业教育示范学校

广东南华工商职业学院秉承大国工匠精神，推崇匠心文化，为创新创业教育贡献出“南华方案”。

体感互动游戏、AR台云旅游、语言智能控制大屏、智能语音转写系统人机互动、机器人智慧餐厅、无人机送咖啡……一系列的高科技互动吸引了不少校园学子驻足体验。这里不是某个智能科技博览会，而是广东南华工商职业学院清远校区的创新创业学院。

（创新创业学院科技互动）

（创新创业学院外景）

2021年4月，广东南华工商职业学院联合南方新闻网开展了“创新创业教育满意度专题调研”，充分了解广东南华工商职业学院学生创新创业认知、兴趣及实践水平，并发布《广东南华工商职业学院创新创业满意度调查报告》（下称“报告”）。报告显示，对学校目前开展的学生创业项目指导、课程设置、师资配置、资金或场地支持、创业技术咨询指导等五个维度，全校创新创业教育综合满意率达90%，满意程度较高。

据悉，十三五期间，广东南华工商职业学院秉承大国工匠精神，推崇匠心文化，不断擦亮工会院校特色，构建职业教育发展新生态，深入贯彻落实创新驱动发展战略，重视并积极开展学生创新创业教育，构建了全覆盖的创新创业教育体系，搭建了多层次的创新创业实践平台，提供了全方位的支撑保障服务，坚持创新引领创业、创业带动就业，主动适应经济发展新常态，促进工匠精神与创新精神、创业意识及创新创业能力在人才培养中的有机融合，为创新创业教育贡献出“南华方案”。

（广东南华工商职业学院清远校区）

突出创新思维培养，构建全覆盖的创新创业教育体系

广东南华工商职业学院把学生创新精神、创业意识和创新创业能力培养作为深化创新创业教育的出发点和落脚点。构建了“面向全体，结合专业，梯次递进”的创新创业教育体系。

面向全体，就是面向全体学生开展创新创业教育，以创新为魂、以育人为本，着力培养学生善于思考、勇于创新、敢于尝试的意识，为其终身发展打好基础。结合专业，就是调动专业课教师参与创新创业教育的积极性和主动性，在专业教育中渗透创新创业教育的理念和内容，切实将学科优势、科研优势、学术优势转化为创新创业教育优势，帮助学生全面成长。梯次递进，就是根据学生所处年级和创新创业需求的差异，制定不同教育方案。

针对低年级学生开展通识教育，注重创新创业素质培养和意愿启发；针对有创业意识的学生开展兴趣教育，坚持“兴趣驱动、能力提升”，引导学生积极参与各类创业大赛，锻炼其实践能力；针对有强烈创业意愿并付诸实践的学生开展实践教育，坚持“市场导向、实战锻炼”，注重培养其创业实际能力、企业管理能力和市场营销能力。

依托匠心文化引领，搭建多层次的创新创业实践平台

充分利用总工会劳模工匠的资源，在校园大力弘扬匠心文化，鼓励学生参加创新实践，更好地推进创新成果转化，广东南华工商职业学院探索建立“1+2+3+N”大学生创新创业实践平台。“1”是指一系列引导和支持大学生创新创业的政策文件；“2”是打造“挑战杯”和“互联网+”大学生创新创业大赛两大创新创业竞赛平台；“3”是推动建立以“大学生创新创业训练计划”为前端培育、以“展翅计划”大学生就业创业能力提升行动为中端实践、以“创新创业学院”综合服务平台为后端孵化的三大平台；“N”是指推动开展包括“创业大讲堂”“文创集市”“走进工业园”“智慧机器人餐厅”等N个服务大学生创新创业的工作项目。

“1+2+3+N”以系统化思维，有针对性地构建起“前端培育、中端实践、后端孵化”的大学生创新创业完整链条。“双创训练计划”作为前端，坚持绩效管理，给项目结项列出详细的“绩效清单”，包括在期刊上发表学术论文、获得专利授权、参加校级以上科创大赛获奖等。以优中选优、严进严出的原则，不断向中端、后端的系列竞赛与创新创业实践输出优秀项目，实现“项目培育-竞赛提升-落地孵化-推介成长”的链条式服务。

（创业导师正在指导学生团队）

近三年来，针对168多个校级学生创新创业扶持项目及154支学生创业团队，创业导师都做到了“立项-遴选-指导-经费-结项”的全过程跟踪指导服务，其中27个校级项目先后培育提升为了省级大学生科技创新扶持项目。学校构建的“校-院”两级创业咨询机制覆盖全院各个专业群，特别是二级学院创新创业教育中心运行中做到了“制度、师资、经费、场地、记录”的“五个到位”。

同时，广东南华工商职业学院重视发挥学生专业社团的创新创业实践育人作用，培育出了“蓝天调研工作室”等一批品牌社团。创新创业类社团聚焦“项目引领”，以问题和项目为抓手，推行基于问题、项目的实践教学，聚焦“传帮带”教学途径，促进学生的自我提升和成长，让学生在实践中探索和学习，取得了良好的实践创新教育效果。

创新创业教育的最终落脚点在学生，只有学生接受了创新创业观念，并勇于去实践创新创业，才能说创新创业教育起到了实际的效果。2020年12月7日，广东省职教城（清远）校地共青团联盟成立，在成立大会上清远市“大学生创新创业基地”正式官宣落户广东南华工商职业学院。同时，这也是团清远市委及联盟在职教城建立的首个大学生创新创业基地。

（创新创业学院外景）

强化项目扶持指导，提供全方位的支撑保障服务

为确保创新创业教育取得实效，广东南华工商职业学院从组织领导、条件保障和师资队伍等方面提供全方位的支撑保障服务。在组织领导方面，在学校层面成立创新创业教育工作领导小组，由校长任组长，统筹推进大学生创新创业教育全局性工作；在学院层面成立以院长为第一责任人的创新创业工作领导小组。目前，已初步形成学校整体规划、职能部门协调配合、学院抓实主体、校内外协同育人、师生共创共赢的创新创业教育工作格局。在条件保障方面，投入近300万元建立智能型创新创业实践场地，提供较为完善的软硬件设施和服务。在师资队伍方面，建立了一支以专职为主、专兼职结合的管理服务队伍，并积极组织指导教师参加创业教育培训和认证。

报告显示，超96%参与调查的学生认为专业能力、资金支持对大学生创业重要。学校在创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目等项目上提供项目资助，为创新创业项目的培育提供了良好保障。

事实上，广东南华工商职业学院一直在引导大学生面向国家重大战略需求开展创新创业活动，建立《广东南华工商职业学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》，对在校学生创业团队提供师资、资金、场地等支持，强化重点领域创新创业成果的培育与产出。

据介绍，学院设立了专门“双创”奖学金以及创新创业训练专项资金，创新创业奖学金一等奖金达5000元/人；对大学生创新创业训练项目给予每项1000元或3000元年度专项资金扶持，省级以上项目资助建设经费标准按照教育部门相关要求配备。

（学生团队在创新创业学院开展活动）

而入驻创匠空间的项目团队则可以享受项目申报、工商税务、法律咨询、技术创新、融资推介、人力资源和物业等专业化服务，入驻休闲区项目团队还可以享受免租金、水电等优惠政策，并可接受政策咨询、课程培训、项目指导、投融资等服务。

此外，学校还设立了学生创业扶持资金，根据项目的成长性及参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛参赛成绩，分类给予5000元到100000元不等的项目立项资金扶持，获人力资源社会保障部门资助的优秀创业项目更可按1∶1配套扶持。

坚守为党育人,为国育才，推动创新创业教育高质量发展

5月21—23日，广东南华工商职业学院优秀创新创业项目惊喜亮相于青岛举行的“献礼建党100周年——全国高校创新创业成果展”，全面展示该校于“十三五”期间的创新创业成果。据介绍，在该校多年来的积极扶持指导之下，学生团队在挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛获得特等奖多项。2015年以来，学生团队近50个项目获得广东省科技创新战略专项资金支持，资金金额近70万元。2020年7月19日，第十二届“挑战杯”广东大学生创业大赛圆满落幕。广东南华工商职业学院实现历史性突破，以广东省高职院项目总分第五名的优势捧得大赛“优胜杯”。学校涌现出一批基层创业就业学生典型。

（第十二届“挑战杯”广东大学生创业大赛“优胜杯”）

（第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖）

创新是社会进步的灵魂，创业是推动经济社会发展的重要途径。广东南华工商职业学院将深入贯彻落实新发展理念，遵循“商科做强、工科做特、工会底色擦亮、深度产教融合”基本发展思路，以立德树人为根本任务，立足广东，以高水平专业（群）为抓手，以职教本科为突破口，以产教融合协同育人平台、技术技能创新服务平台为载体，以“双师型”人才队伍建设为保障，进一步加强创新创业教育，全面提升人才培养质量，全面服务粤港澳大湾区社会经济发展，努力打造成为以工匠精神引领的创新创业教育示范学校。

（广东南华工商职业学院清远校区）