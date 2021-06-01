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暖心伴成长，华农附小庆六一举办“童心向党 百年礼赞”活动

2021-06-01 16:48 来源：南方网
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　　为丰富少年儿童的课余生活，培养他们的爱国主义精神，让孩子们在欢声笑语中迎接自己的节日，5月31日下午，华农附小迎来了第71个国际儿童节，“童心向党 百年礼赞”华农附小庆六一活动在校园内分批次举行，开展了以班级为单位的庆祝活动。

　　本次活动，精心策划、特色鲜明、精彩纷呈。华南农业大学党委书记王斌伟出席了本次活动，与全体师生一起观看了表演及美育成果特辑。刘安明校长在致辞中，向孩子们致以节日的问候，希望孩子们树立远大的理想，坚定的信念，自觉践行时代责任，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

　　活动现场，各班级有序错开，列队到教室门口走廊上观演舞狮《醒狮颂党恩》、匕首操《少年强》、分年级观看《全面推进新时代学校美育教育改革纪实》宣传片，诗朗诵《中华少年》，挥动小国旗一起大合唱《歌声与微笑》和《歌唱祖国》。孩子们沉浸在一片欢乐的氛围中，享受了一场属于自己的节日盛宴，也为自己的童年留下了难忘的快乐记忆。

　　一个个精彩的节目展示了华农附小学子积极向上的精神面貌，让党史教育走进孩子心中，引领孩子们养成良好的思想道德、提升文化素养、努力成长为有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人。

　　活动结束后，各位领导相继给同学们派发了六一礼物及华农酸奶，与广大师生共同度过一个快乐幸福的六一儿童节。

编辑： 罗予岐

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