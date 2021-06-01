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为乡村提供优质教育资源，字节跳动公益计划3年服务10万儿童

2021-06-01 15:17 来源：南方网
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　　6月1日上午，字节跳动公益联合大力教育、北京师范大学中国公益研究院发布“益童伙伴计划”，未来3年将研发15万分钟优质课外内容，预计覆盖1000个社区站点，服务10万名乡村儿童。

　　益童伙伴计划是一项乡村儿童教育公益计划，首批加入的成员包括9家公益机构：壹基金、西部阳光、真爱梦想、爱小丫、青爱基金会、佰特教育、情系远山、扶贫基金会和救助儿童会。抖音、今日头条、西瓜视频等平台上的一些优质内容创作者也参与其中，包括“李永乐老师”、“模型师老原儿”和“植物人史军”等。

　　字节跳动高级副总裁、大力教育CEO陈林表示，字节跳动的教育公益理念是“像打造产品一样打造公益”，希望更多机构和个人加入益童伙伴计划，“一起让孩子看到更大更美的世界”。

陈林：一起让孩子看到更大更美的世界

　　北京字节跳动企业社会责任部总监曾华介绍，“益童伙伴计划”源于字节跳动公益与壹基金联合发起的益童乐园公益项目。益童乐园始于2018年，旨在为乡村儿童提供校外优质陪伴与成长支持。截至2021年5月，益童乐园已在贵州覆盖108个社区，累计服务乡村儿童75万人次。

　　“益童乐园运行三年来，我们发现孩子们对于高质量课外素养内容的需求越来越大。”曾华说， 基于此，字节跳动公益发起“益童伙伴计划”，“希望充分发挥字节跳动旗下平台的内容优势，携手更多公益伙伴搭建一个全面丰富的资源共享平台，为更多乡村儿童提供感兴趣的优质课外内容”。

曾华：“益童伙伴计划”将服务10万名乡村儿童

　　据介绍，项目已经邀请了21世纪教育研究院等机构，提供专业的学术支持，还计划联合抖音、今日头条、西瓜视频等平台创作者，共同研发优质内容。

　　字节跳动公益将捐赠“线上线下双师教学系统”等远程教学设备，电脑、投影仪等便捷办公设备，以及积木玩具等活动教具。该项目还会根据孩子们的实际需求，提供软硬件升级服务。

　　作为项目联合发起方，大力教育将在产品、技术、工具等方面提供支持。比如旗下产品瓜瓜龙将利用“动画+真人老师”形式，配合互动练习，提升、激发乡村儿童学习兴趣;清北网校将提供素养类、学科拓展类等内容，并为乡村教育一线老师提供课件及专业培训;学浪将会为公益内容提供免费的平台工具支持，并招募更多的老师参与进来。此外，大力教育还将在“益童伙伴”站点开设“大力学习角”，定期开设直播或录播课。

　　图片：字节跳动提供

 

编辑： 潘沈思

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