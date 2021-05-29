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珠海新增22所公办幼儿园

2021-05-29 09:17 来源：南方plus
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　　5月28日，南方+记者从珠海市教育局获悉，2021年秋季，全市新增22所公办幼儿园，新增公办学前教育学位8262个。

　　2011年以来，珠海全市一般公共预算学前教育支出保持持续稳定增长。其中，2017年支出23,222万元，2018年支出28,070万元，2019年支出34,714万元，2020年支出51,928万元。

　　幼儿园数量不断增加。2011年全市幼儿园213所，经过十年发展，目前全市幼儿园369所。

　　公办幼儿园学位供给不断扩大。2011年公办幼儿园28所，目前全市公办幼儿园共计81所。公办幼儿园在园幼儿数占比从2011年17.79%增至54.03%。（含从民办幼儿园购买学位23992个）

　　毛入园率大幅提高。全市学前三年入园率从2011年93%至2020年提升到100%以上；全市在园幼儿数从2011年47514人增加至2020年89928人。

　　优质资源不断增加。2011年，全市共有省、市一级幼儿园49所（省一级22所，市一级27所），目前全市共有省、市一级幼儿园139所（省一级28所，市一级111所），省、市一级优质园占比37.67%。

　　教师队伍不断壮大。2011年，全市共有幼儿园教职工人数从5939,截止2020年，幼儿园教职工人数增至13475人。

　　珠海市教育局相关负责人介绍，至2023年，全市预计还可再增公办幼儿园40所以上，新增公办学位10000个以上。

　　【记者】冉小平

编辑： 潘沈思

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