今年面向南海的普通高中指标生名额增加196个

近日，南海区教育局印发《南海区公办普通高中2021年招收指标生实施办法》。

佛山中考志愿填报正在进行中，为帮助考生更好选择指标生志愿，近日，南海区教育局印发《南海区公办普通高中2021年招收指标生实施办法》。今年面向南海区招生的普通高中指标生名额共6011个，较去年增加了196个，招生部门建议，考生一定要充分利用好指标生志愿，提高考进优质普通高中的机会。

有助于缓解“择校热”

今年佛山中考考生填报志愿时间至5月27日，报名点审核志愿数据时间为5月28日至31日。根据市教育局最新公布的2021年高中阶段学校招生计划，今年全市高中（中职）计划招生72850人。具体到南海区，今年中考报名人数为25234人，普通高中计划招生超1.7万人，中职学校计划招生8000多人，合共招生约2.5万人。

《实施办法》提出，今年南海区内所有公办普通高中各安排50%的普通生计划面向区内所有初中招收指标生。指标生均为普通生（正取生），所有指标名额会分配到各初中学校。

这一政策是中考招生制度改革的重要举措，有利于全面实施素质教育，提高教育教学质量，推进义务教育均衡优质发展，缓解“择校热”，促进社会公平；有利于减轻学生学习压力，指标生资格线为普通生线下15分，并从原来的全市或区内竞争，变为校内竞争，使各级各类初中学校的学生都有机会进入优质普通高中学习。

指标生名额增多196人

2021年，佛山一中及南海13所普通高中，面向南海区招生的指标生共6011人，其中三所提前批学校指标生招生人数分别为：佛山一中175人，石门中学485人，南海中学598人；在第二批次中，桂城中学指标生为550人，狮山石门高中540人，九江中学和南海一中各500人，南海艺高110人，桂华中学358人，大沥高中380人，里水高中500人，狮山高中315人，罗村高中400人，西樵高中600人。

去年面向南海区招生的指标生为5815人，今年增多了196人，主要源自部分学校的扩招。其中，南海中学指标生新增50人，狮山石门高中15人，南海艺高2人，里水高中75人，狮山高中50人。另外，因今年南海区初中学校报考人数有所增加，佛山一中面向南海区招生的指标生相应增加了4人。

哪些考生具备报考指标生的条件？《实施办法》明确，报考指标生须同时符合下列条件，一是同时具有本市户籍及南海区学籍的初中应届毕业生或享有同等报考资格的考生（普通借读生不符合该条件），二是具备在本区同一所初中学校连续就读三年的完整学籍，三是参加佛山市2021年高中阶段学校招生考试（即中考）；四是提前批的佛山一中、石门中学、南海中学，录取的学生综合表现评定结果在B等级（含）以上。

对于指标生的录取办法，根据《实施办法》，指标生报名、填报志愿、考试、录取时间及程序遵循全市中考的统一安排。指标生按正取生录取，考生务必填报好指标生志愿，指标生的录取在该校普通生录取分数线划定后，降15分划定指标生录取最低控制线，再根据考生志愿顺序及中考成绩从高分到低分择优录取，未完成指标生计划的录取学校将自动转为该校普通生计划进行录取。具有指标生分配名额的初中学校，所分配的名额没有完成的，名额自动失效，不再补录。

【来源】珠江时报

【记者】区辉成