当当网杯首届青少年悦读汇新闻发布会在京举行

据了解，本届活动将在全国范围内分年级、分阶段举行，由各地县、区、市、省为单位评选出优秀中小学学生，展现他们的风采。

为丰富阅读形式和渠道，为全国中小学学生搭建一个快乐阅读的平台，使之在快乐的阅读氛围中了解党的历史，进而传承中华文明。5月19日，“传承与开创•当当网杯首届青少年悦读汇”公益活动新闻发布会暨启动仪式在北京召开。

当当网杯首届青少年悦读汇正式启动

在现场，教育部政策与法规司原司长孙霄兵和中国教育学会原常务副会长兼秘书长郭永福做了致辞和演说，他们的发言传达了将阅读进阶到“悦读”对于当代中小学学生学习和成长的重要性。

中国教育学会原常务副会长兼秘书长郭永福

随后，本届活动组织方代表发言并介绍了活动的基本情况，例如活动的简介、参与活动的方式以及本届活动推出的公益课程等，概述了本届“当当网杯青少年悦读汇”活动流程以及第一阶段启动要求。本届活动的赞助商当当网派出代表为本次新闻发布会发表了热情洋溢的致辞，他们表示作为国内知名图书电商平台，定会为本届活动顺利举行提供全力的支持。

当当网品牌合作总监丁轻发表致辞

最后，活动组织方、与会嘉宾及赞助方共同开启了“传承与开创•当当网杯首届青少年悦读汇”。

活动组织方、与会嘉宾及赞助方共同开启本届活动

据了解，本届“当当网杯青少年悦读汇”旨在传递“读以至乐”的阅读价值观。让学生明白读书是一种放松和享受，同时，本届活动也助力提高青少年的综合素质，实现中小学学生全面发展。

“悦读汇”小程序上线

读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。

为了让青少年更好地参与到“悦读汇”活动中来，让其所学的内容更广阔、更深刻，活动的组织方还特别推出了官方小程序平台。全国中小学学生只要在手机微信小程序中搜索“传承与开创青少年悦读汇”便可看到，并在小程序中可以看到本届活动的参与方式、在线练习等功能。同时为了更有针对性地提高青少年的阅读能力，本届活动特别推出了免费的视频课程，该视频课程在“悦读汇”小程序、当当网小程序以及当当网APP上都可观看。

本届活动为了辅助青少年更好地提升自身的阅读和学习能力，推出了《语文知识手册一》《语文知识手册二》《语文知识手册三》《语文知识手册四》4本书，分别为不同年级的中小学学生学习语文提供助力。这四本书内含高清彩色思维导图，根据不同年龄段学生的需求，从拼音、字、词、句、文学常识，到文章阅读方法与技巧帮助学生从整体上把握语文基础知识，更好地掌握语文的学习内容，获得更多自主学习和发展的空间。

此外，在本届“当当网杯青少年悦读汇”活动中，来自全国的青少年还可以相互推荐、介绍自己喜欢的书籍，每个读完书的同学都可以在活动中谈论自己看书后的感想和收获的知识。也可以把书籍中的好词、好句、好段摘选出来，记录在笔记本上，增加知识面。

为青少年带来一场阅读盛宴

据了解，本届活动将在全国范围内分年级、分阶段举行，由各地县、区、市、省为单位评选出优秀中小学学生，展现他们的风采。具体活动流程将在“传承与开创青少年悦读汇”小程序中进行公布，各位学生和家长可及时关注小程序并注册，以便得到本届活动的第一手资讯。

与此同时，各类线上线下阅读活动也将同期举行，譬如向贫困山区捐赠图书、组织特级教师山区支教、组织名家对话、“悦读”分享会、建立线上笔友世界等，通过丰富多彩的活动，拓展阅读体验形式，开拓青少年的视野，增强他们的阅读兴趣。

“风声雨声读书声，声声入耳。”全民阅读正以润物细无声的方式，在这片热爱文化的沃土上发芽生根，茁壮成长。举办这样的活动不仅可以丰富学生的文化生活，更可以促进孩子们之间的友情，有利于青少年的健康成长。青少年将通过本届“当当网杯首届青少年悦读汇”活动，展现当代青少年的精神风貌，让传统文化在诵读声中深入人心。

图片：活动方提供