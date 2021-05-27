青鹿教育亮相第56届中国高等教育博览会

在高等教育教学体系中，开设的专业、课程十分多样化，教师队伍也较为庞大，要形成全面而细致的课程督导报告并不是易事。

2021年5月21日，第56届中国高等教育博览会(2021)(以下简称高博会)在山东青岛·红岛国际会议展览中心开幕。本届高博会以“跨界聚合·交叉融合：高质量发展”为主题，旨在探寻教育高质量发展的新路径。

在本届展会上，广州青鹿教育科技有限公司(下简称“青鹿”)带来了课堂创新教学、混合学习、泛在学习、教学督导以及教学数据治理5大赋能场景的展示与讲解，给教育高质量发展带来了新的解决思路。

高博会现场

据青鹿工作人员介绍，此次青鹿展出的5大赋能场景融合了教室与平台，混合了线上与线下，涵盖了教学与评价，为教、学、管、评全域赋能，致力于帮助广大高等院校教育信息化的改革推进，培养卓越人才。

赋能学校教学

在教学部分，青鹿构建的智慧教学环境可以赋能课堂创新教学、混合学习、泛在学习这些常见的校园信息化教学应用场景。

在这些应用场景下开展教学活动，构建出学生深度学习和合作分享的环境，提升学生的高阶思维能力。

赋能教学评价

教学督导作为调整教学计划的指挥棒，对提升教学质量起着重要作用。在高等教育教学体系中，开设的专业、课程十分多样化，教师队伍也较为庞大，要形成全面而细致的课程督导报告并不是易事。

针对这一方面，青鹿针对督导巡课员提供了智能化的教学督导平台，在不打扰老师教学的情况下来实现教学互动监督、评价诊断指导和课程质量的提升。

督导员可在平台上进行便捷督导巡课与评价

赋能教学数据治理

青鹿还赋能教学数据治理，通过智能和自动的教学数据存储、统计以及分析，帮助构建学校的教、学、管、评闭环。

据了解，青鹿大数据平台上的所有数据均由青鹿智慧教室和平台在使用过程中自动汇集和无感知采集形成，课程教学、教学督导、智慧物联等多维数据能够形成课堂稳定评价报告，通过真实数据和真实授课画面，让领导全面掌握全校智慧教学产品使用情况，为教学决策提供科学依据。

目前，青鹿已服务700+院校、250000+用户，而未来也将继续助力高等院校更好地实现教育高质量发展。

如今，青鹿更是让信息技术为教、学、评、管全域赋能，不断探索信息化教育教学的全新实践，从SMART建设理念、SMILE教学理念、SIMPLE使用理念三大方面出发，打造智慧教学环境，助力高等教育提质创新。