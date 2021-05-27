重大突破！广商获批硕士学位授予立项建设单位

这是广州商学院教育事业发展史上的一个重要里程碑，标志着广州商学院硕士学位授予单位建设工作迎来了新的起点。

近日，广东省学位委员会下发《广东省学位委员会关于调整省博士硕士学位授予立项建设单位的通知》，正式批准广州商学院成为硕士学位授予立项建设单位。这是广州商学院教育事业发展史上的一个重要里程碑，标志着广州商学院硕士学位授予单位建设工作迎来了新的起点，学校各项教育事业发展迎来了新的契机，对进一步提升学校办学层次，增强核心竞争力、强化社会影响力和服务“双区”战略背景下的经济社会发展等方面具有重要意义。

董事会和学校领导高度重视、大力支持硕士学位授予单位立项申报与培育工作，多次组织召开硕士学位授权单位建设专题会议部署研究，远期规划与近期目标相呼应，顶层设计与贯彻实施相衔接，宏观指导与具体操作相结合，打出了一套强而有力的组合拳，为获批硕士学位授予单位立项奠定了坚实基础。

去年10月以来，学校启动硕士学位授予单位的申报准备工作，成立了专职机构硕士学位点申报与管理办公室（现变更为“发展规划与学科建设办公室”），在相关二级学院、职能部门的通力配合及大力支持下，多次召开硕士学位点申报与建设研讨会，研究硕士学位授予单位基本条件，按省学位办的要求开展增补硕士学位授予单位建设单位工作，制定了《广州商学院硕士学位授予单位建设规划》，明确硕士学位授予单位及学位点申报任务分工，科学有序地推进各项硕士学位点的培育与建设。

2020年8月，黄埔区首家“华为ICT学院”落户广商

近年来，广州商学院重视产教融合与内涵发展，与华为技术有限公司签署全面合作协议共建的华为ICT学院已获批省级产业学院建设项目。近年相继获批广东省博士后创新实践基地、广东省博士工作站、广东省社会科学研究基地和“广东省自然科学基金项目”依托单位，为学校硕士学位授权单位建设奠定了基础。从获批广东省博士后创新实践基地到广东省博士工作站，从获批广东省特色重点学科到入选省级一流本科专业建设点，从省级实验教学示范中心到省级产业学院立项，广州商学院特色办学、内涵提升的坚持与奋斗从未止步。

广商获批广东省博士后创新实践基地

广商获批广东省博士工作站

广州商学院深耕高等教育20余年，董事会和学校历届领导班子励精图治、精诚办学，从广东省第一批新机制二级学院到全国第一批独立学院，从全省第一所开办本科教育的民办高校到全省第一所成功转设的普通本科高校，从全省第一批获得学士学位授予权到获批成为硕士学位授予立项建设单位，广州商学院充当着广东省民办高等教育先行先试探索者的角色，学校办学的脚步走得沉稳而踏实，走出了一条具有广商特色的道路。

广州商学院获批硕士学位授予立项建设单位，是广商未来建设与发展的重大机遇。学校将以此作为建设发展的新起点，进一步强化“新商科+泛ICT融合”特色学科专业群建设，进一步优化硕士学位授予立项建设规划，加大投入力度，不断强化内涵建设，高标准、高质量、高效率推进建设工作，提升人才培养质量和整体办学水平，为广东省经济社会建设与发展做出新的更大贡献。