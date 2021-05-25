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百年校庆｜乐群实验小学发布教育宣言 不忘初心再攀高峰

2021-05-25 14:38 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/潘沈思）百年积淀厚，乐群正芳华。2021年，正值深圳市盐田区乐群实验小学百年华诞，5月20日，为传承红色基因，回顾办学历史，展示办学成果，乐群实验小学在校举行建校100周年庆祝大会，献礼中国共产党建党100周年。

　　出席本次庆祝大会的领导嘉宾有：教育部教育发展研究中心副主任陈如平，深圳市教育局副局长赵立，区委书记陈清，区委副书记、区长邓飞波，区人大常委会主任乔智，区政协主席、区委(区政府)办公室主任乔宏彬，区委副书记谷云宏，区委常委、统战部部长夏德鳌，区委常委、组织部部长袁虎勇，区委常委、宣传部部长张玉领，副区长莫煕玲。特邀嘉宾有：中国关工委副主任、中国下一代教育基金会理事长王卫国先生;教育部西南基础教育课程研究中心主任宋乃庆先生;中国教育科学研究院基教所学校发展研究室、深圳大学的教育专家们。

　　在庆祝大会上，大会宣读了《面向2035的乐群教育宣言》。教育宣言就是面向2035的纲领，也是乐群对社会的郑重承诺。乐群在一百年这个历史节点庄严宣告：乐群2035必将与中国教育现代化2035脚步一致，继续勇攀高峰，迈步新台阶。

　　一百年栉风沐雨、一百年春华秋实。在乐群实验小学100年砥砺奋进的历程中，奔腾着生生不息的精神力量。乐群实验小学站在新时代的起点上，不忘初心，立德树人，五育并举，努力把学校建设成质量优秀、对话世界、引领未来的中国特色社会主义先行示范区的先锋学校。

编辑： 潘沈思

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