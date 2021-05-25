乐育百年 群芳天下——深圳市盐田区乐群实验小学举行建校100周年庆祝大会

5月20日，为传承红色基因，回顾办学历史，展示办学成果，乐群实验小学在校举行建校100周年庆祝大会，献礼中国共产党建党100周年。

南方网讯（记者/潘沈思）5月20日，为传承红色基因，回顾办学历史，展示办学成果，乐群实验小学在校举行建校100周年庆祝大会，献礼中国共产党建党100周年。

出席本次庆祝大会的领导嘉宾有：教育部教育发展研究中心副主任陈如平，深圳市教育局副局长赵立，区委书记陈清，区委副书记、区长邓飞波，区人大常委会主任乔智，区政协主席、区委(区政府)办公室主任乔宏彬，区委副书记谷云宏，区委常委、统战部部长夏德鳌，区委常委、组织部部长袁虎勇，区委常委、宣传部部长张玉领，副区长莫煕玲。特邀嘉宾有：中国关工委副主任、中国下一代教育基金会理事长王卫国先生;教育部西南基础教育课程研究中心主任宋乃庆先生;中国教育科学研究院基教所学校发展研究室、深圳大学的教育专家们。

晚上7点，庆祝大会正式开始。

首先，全体与会人员整齐肃立，升旗，奏国歌。大会宣读了《面向2035的乐群教育宣言》。

紧接着，乐群实验小学校长王树宏代表全校师生向现场来宾们表示热烈欢迎和衷心感谢。她在致辞中指出，乐群人走得再远不忘来时路，乐群秉持教育兴邦理念，应将爱国初心永铸。

走过风雨辉煌告先贤。学校将持续加大改革和建设力度，以特色品牌实践生态育人，让红色基因赋能绿色生态教育，遵循“让每个生命自由舒展”的价值追求，深入打造国际生态学校、全国新样态示范校等系列乐群傲人品牌。

此时此刻，乐群正站在新时代的关键节点，处在“双区”叠加的重大历史机遇期。时代赋予乐群师生前进、拼搏的使命，迈过第一个一百年，全体乐群人应以更蓬勃的状态整装再发，逐梦未来。

教育部教育发展研究中心副主任陈如平一直关注和指导乐群的发展，他在致辞中寄言乐群：党和国家事业发展对教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候更加迫切和更加强烈。乐群在课程建设、文化建设、育人方式改革等方面做出有效积极探索，成为新样态学校的示范校，高质量发展的标杆校，期待乐群实验小学在未来发展中成为中国特色社会主义先行示范区的先锋学校，为中国的基础教育发展提供更加鲜活的案例和更加有益的“乐群经验”做法。

区委副书记、区长邓飞波致辞。邓飞波在致辞中表示，当前盐田正处在“双区驱动”“双区叠加”的黄金发展期，需要教育的提质升级，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供强力支撑，希望乐群小学发扬百年传统、传承红色基因，创新教育理念，提高教学质量，努力建设成为全市一流名校;希望全区教育系统坚持把立德树人作为根本任务，为党育人、为国育才，努力打造高素质教师队伍，培养更多担当民族复兴大任的栋梁之材。

大会还举行了隆重的颁奖仪式。为支持乐群发展的杰出校友、爱心企业家、教育专家颁发“杰出贡献奖”;为陪伴乐群二十载风雨的教师颁发“敬业乐群奖”;为在三尺讲台辛勤付出的乐群退休教师颁发“匠心育人奖”;为坚守和传承教育初心的乐群前任校长们颁发“志成奠基”奖。

一百年栉风沐雨、一百年春华秋实。在乐群实验小学100年砥砺奋进的历程中，奔腾着生生不息的精神力量。乐群实验小学站在新时代的起点上，不忘初心，立德树人，五育并举，努力把学校建设成质量优秀、对话世界、引领未来的中国特色社会主义先行示范区的先锋学校。

(撰文：郭天宇、刘红、曾秀丹、袁颖)