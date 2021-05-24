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广东省民办高校校长高端论坛在湛江科技学院举行

2021-05-24 14:25 来源：南方网
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　　5月16日，由广东省民办教育协会主办、湛江科技学院承办的“广东省民办高校校长高端论坛”圆满举办。该论坛以“民办高校高质量发展的时代使命与历史责任”为主题，深入探讨广东省民办高校的未来发展。

　　聆听高端智慧，把脉发展路径

　　在上午进行的主论坛中，北京师范大学原校长钟秉林、北京师范大学高等教育研究院院长周海涛作主旨报告。广东省民办教育协会会长赵康主持报告会。广东省教育厅规划处处长谢春艳，广东省高等教育学会常务副会长汤贞敏，湛江科技学院校长彭寿清、党委书记谭树明、常务副校长程可拉、副校长黄海晶，以及全省40所民办高校校长、该校中层干部及教师代表共200多人参加。

钟秉林教授以视频形式作主旨报告

　　钟秉林教授以“迎接新挑战，实现内涵式发展”为主题作报告。他深刻分析了高校改革发展面临的严峻挑战和难得机遇，从建设高水平高校、培养高质量人才、建设高素质队伍、探索高水平治理、培育优良文化等方面，系统阐述了高校实现内涵式发展的主要任务和建设路径。

　　“要跳出学校看学校，跳出教育看教育。”钟秉林教授分享了其对高水平高校基本特征的见解：一是明晰的办学理念与目标定位；二是先进的办学理念与质量保障；三是优质的学科建设与科学研究；四是开放的国际视野与交流合作；五是精良的人力资源与物质资源；六是科学的治理体系与运行机制；七是优良的校园文化与育人环境。

周海涛教授以视频形式作主旨报告

　　周海涛教授作题为“民办教育政策若干热点分析”的报告。他表示，民办教育促进法实施条例修订案公布不到48小时，广东省民办教育协会就组织学习研究，行动之快，值得肯定。他对民办教育促进法实施条例进行了全面解读，提出了民办高校发展和管理的对策：一是把握发展定位；二是做好分类登记；三是建立差别化政策体系；四是保障举办者权益；五是提高教育教学质量；六是落实办学自主权、法人财产权；七是建设现代学校制度；八是提高管理服务水平。

　　搭建“对话”平台 共探发展良策

　　当天下午，“广东省民办高校校长高端论坛”分论坛举行。广东省民办教育协会相关人员，湛江科技学院校长彭寿清、党委书记谭树明、常务副校长程可拉，以及全省40所民办高校校长现场参会。分论坛由广东省民办教育协会常务副会长张耀荣主持。

广东省民办教育协会常务副会长张耀荣主持  涂德诚摄

彭寿清校长致辞

　　彭寿清校长在会上致辞。他表示，广东省民办教育协会选择湛江科技学院作为本次论坛的承办单位，这是对学校的关心厚爱，对于学校编制好“十四五”事业发展规划，学习兄弟院校办学治校经验具有极大的帮助作用。2021年是启用“湛江科技学院”建制的第一年，湛江科技学院将广采博纳、虚心问策，以新思考、新思路、新目标、新定位、新战略、新举措、新抓手，谋划好学校未来发展的宏图。他表示，学校将严格按照广东省教育厅要求，在湛江市委政府的大力支持下，苦练内功强素质，抓住关键塑品牌，为湛江建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极做出新贡献。

　　随后，广东培正学院、广州南方学院、广州软件学院、惠州经济职业技术学院及广州东华职业学院五所高校的校长、副校长围绕“规范达标计划和品牌提升计划实施的经验”进行专题发言，分别分享了新的发展阶段民办高校发展的理念与路径；对硕士学位授予单位的认识暨建设规划；“双计划”建设成果与民办高校“一体两翼”建设；融入区域经济社会、深化校企协同育人；落实“提质培优”计划，提升办学水平等方面的内容。

　　与会人员还围绕“落实民办教育促进法，促进民办高校高质量发展”展开热烈的讨论，共探民办高校变革的前景和挑战，共谋广东民办高校发展良策。

广东省民办教育协会会长赵康作总结讲话  涂德诚摄

　　广东省民办教育协会会长赵康做总结性讲话。他指出，本次论坛旨在贯彻民法新政，更好地履行好民办高校的时代使命。为此，他提出三点工作意见：一是认真学习民办教育促进法实施条例，以此为指导破解民办高校发展难题。二是立足战略高度和长远发展，进一步规范办学、打造品牌。三是积极参加好“广东民办高校党建成果博览会”，充分展示本校党建工作特色和教育事业发展成果。他表示，广东省民办教育协会将进一步为各高校搭建交流平台，促进民办高校高质量发展。

编辑： 罗予岐

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