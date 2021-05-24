全方位多元化探讨美育的传承和创新!大湾区最具权威性与专业性的年度美育盛典圆满举行

5月22日，广东省第二届美育论坛在辰美国际艺术教育新校区圆满举行。本届论坛聚焦美育创造力，并联合非遗文化、高新技术、时尚等行业，实现完美跨界，创设了美育与其他领域对话的场景，全方位多元化共同探讨美育的传承和创新。

5月22日，广东省第二届美育论坛在辰美国际艺术教育新校区圆满举行。本届论坛聚焦美育创造力，并联合非遗文化、高新技术、时尚等行业，实现完美跨界，创设了美育与其他领域对话的场景，全方位多元化共同探讨美育的传承和创新。

广东省第二届美育论坛在辰美国际艺术教育新校区圆满举行

什么是美育?美育这个词对很多人来说或许会很抽象，但当天在活动现场所发生的感人一幕便是对美育最好的诠释。5月22日13时07分，“杂交水稻之父”袁隆平在长沙逝世，享年91岁。当这个悲伤的消息传来的时候，美育论坛现场临时增加了为袁隆平集体默哀1分钟的环节，因为仓廪实而知礼节，这就是对美育最好的体现。

美育论坛现场临时增加了为袁隆平集体默哀1分钟的环节

辰美国际艺术教育，致力于与世界接轨，和艺术同行，打造粤港澳大湾区艺术教育的国际IP，正在培养第一批具有面向未来的世界竞争力、对幸福美好有感知力、对美的事物有鉴赏力的优秀学子，同时也为广东省第二届美育论坛带来了更多鲜活的故事和面孔。

辰美学子设计的时装作品展览

本届美育论坛我们邀请到了美育学术界和艺术界大师，同时还开展了丰富多彩的大师体验课，从理论和实践两个层面来探讨美育在培养人的素养和塑造人格上所带来的影响，跨界的美育论坛带给我们的不仅仅是视觉盛宴，更是思想的交融与碰撞。

广州美术家协会理事陈兆康为我们带来了国画大师体验课

业界权威大咖带来三大美育主题演讲 共探未来美育新蓝图

本次论坛我们邀请了三位重量级嘉宾作主旨报告，分别是中国教育学会副会长、广东省中小学校长联合会首任会长吴颖民，清华大学博士、广州美院城市学院副书记、副教授叶正华，辰美国际艺术教育校务委员会主席、广东省留学服务协会副会长、广东省国际艺术教育专业委员会主任黄秋艳女士，三大业界权威大咖为我们带来了干货满满、金句频出的精彩美育主题演讲，引领我们共探未来美育新蓝图。

吴颖民校长的演讲主题为《美育与美好生活和民族复兴——兼谈如何加强学校美育》，他对美育做出了以下全新的定义：第一，美育是审美教育，就是以艺术教育为载体的审美教育。第二，美育是情操的教育，因为美育是培养高尚情操非常重要的载体，所以它是一个情操的教育。第三，美育也是心灵的教育，它能帮助我们美化心灵、净化心灵，从而有更好的心理感受。除此之外，美育也是丰富想象力和培养创新意识的教育。吴校长最后还表扬了辰美在如何更好地整合社会资源从而为人才培养服务这方面做出了很好的范本。

吴颖民校长的演讲主题为《美育与美好生活和民族复兴——兼谈如何加强学校美育》

叶正华教授为大家带来了一个十分有趣的演讲主题——《再见吧，梵高》，他以风趣幽默充满正能量的语气讲述了自己是如何从一个学渣逆袭为清华大学博士的励志故事，鼓舞所有人在困难面前找到希望，在绝望中看到希望。“我希望我的教育和我所教出来的美育教师可以用美的灵魂去感染所有需要感染的灵魂，即使我们不能做伟大的事情，我也希望我们可以用伟大的爱做伟大的事情。”

叶正华教授为大家带来了一个十分有趣的演讲主题——《再见吧，梵高》

接下来黄秋艳女士从生活中的艺术之美出发，为我们带来了一个主题为《以“创造力”为核心能力，培养具有全球胜任力的中国艺术创新人才》的主旨报告。黄校从最近非常火爆的动画影片《心灵奇旅》中得到启发，认为我们应该重构艺术教育的观念。

黄秋艳女士为我们带来了一个主题为《以“创造力”为核心能力，培养具有全球胜任力的中国艺术创新人才》的主旨报告

她表示，艺术教育应该是要培养能够自由行走于世界之林的艺术家和艺术从业者，而这样的中国艺术家和艺术从业者应该要有中国文化的根基，以全球视野作为引领，以多语言的外语能力、人文科技素养作为支撑，从而构建全球胜任力的四个元素：批判性思维、沟通、合作和创造力，所以艺术教育应该是培养具有全球胜任力的艺术创新人才教育。

黄校随后介绍了辰美如何构建自己的艺术教育体系，“辰美打造了一套三维课程体系，第一维是学术基础课程，第二维是全面素养培养课程(校本课程)，第三维是探究型课程，增加审美力学习探究项目，激发辰美学子的想象力与创造力，发掘自身的无限可能性，所以艺术教育是在博雅教育、全人教育基础上具有艺术专长的教育。在艺术专业设置方面，我们更多考虑的是学生未来职业发展方向，所以我们的艺术专业非常侧重于应用型，将来不管从事哪个艺术行业，都能够成为这个行业的引领者。辰美开设了全艺术的六大科系：时尚科系、纯艺科系、传媒科系、立体设计科系、影视表演科系和音乐科系，这样的应用型专业给我们每一位孩子都提供了未来广阔的发展前景”。

辰美国际艺术教育校务委员会主席黄秋艳女士

据黄校介绍，辰美还是全中国第一所同时开设艺术学院和商学院的国际高中学校，培养艺术和商科完美结合的专业人才，比如时尚管理、艺术品管理、艺术经纪人、奢侈品管理、会展管理等等，“未来的商科人才需要有审美能力、设计思维、美学创造力，而未来艺术家也要懂得商业运营，有商业思维，能够推广和运营自己的艺术品牌和项目，辰美艺术和商科比翼齐飞的方式发挥了最大教育效能，我们将帮助中国更多学子成长为具有全球胜任力的中国创新人才。”

学术组&应用组跨界大咖齐聚辰美 多元共论美育

精彩绝伦的三大美育主题演讲结束之后，学术组、应用组两场圆桌对话的特邀嘉宾们随即展开了激烈的讨论。音乐、服装、建筑设计等跨界大咖，还有辰美家长、学生代表共同出席圆桌对话，多元共论美育，互相碰撞观点，激起热烈火花。

参加学术组圆桌对话的大咖有辰美国际艺术教育荣誉校长、广东省国际化学校专委会副主任、华南师范大学教师教育学部兼职教授陈泽芳，广州市白云区中大附属外国语小学、佛山市顺德区中黄星瑜外国语小学总校长陈海淑，美国曼哈顿音乐学院毕业生、迈阿密大学Frost音乐学院在读博士生姜维，还有辰美学生代表郭文月。

学术组圆桌对话现场

参加应用组圆桌对话的大咖有第壹时区佛罗伦萨小镇设计总监，辰美国际艺术教育项目总设计师，国际一级注册建筑师、注册城市规划师李澜，广州服装协会执行副会长、广州服装协会旗袍委员会会长、慧霞旗袍创始人张慧霞，佛山市音乐家协会主席、原佛山市文化广电新闻出版局副局长廖之春，还有辰美学生家长代表、家长委员、张晓岚营销策划中心联合创始人及副总经理孙玉梅女士。

应用组圆桌对话现场

辰美家长代表孙玉梅女士在现场跟大家分享了一个她与辰美的故事。孙女士一直很好奇深受孩子喜爱的辰美到底有什么魅力?但在孩子入学短短三个月后，她终于理解了孩子最初的选择，“因为辰美不仅让孩子成为了更好的自己，也带给孩子心灵的温暖和成长的力量!”

辰美家长代表孙玉梅女士

在两场圆桌对话结束之后，佛山市教育局教育科学研究所所长舒悦在最后做了总结致辞，她强调美一定是打破隔阂的，它没有边界。“我认为美是我们教育的增长点，也是我们这个时代经济发展的增长点，当辰美在做国际艺术教育的时候，就是给我们带来教育新的增长点，辰美在国际艺术教育所作出的成就，将为我们社会的经济发展带来一个巨大的生产力。”

佛山市教育局教育科学研究所所长舒悦

通讯员/郑少玲