百余专家学者齐聚“云端”，共探“推进中巴产业合作与产业园区建设”

5月18-19日，由北京大学巴基斯坦研究中心、巴基斯坦驻华大使馆、广东国际战略研究院联合主办的“中巴产业合作与产业园区建设”研讨会在北京大学、广东国际战略研究院同步召开。

5月18-19日，由北京大学巴基斯坦研究中心、巴基斯坦驻华大使馆、广东国际战略研究院联合主办的“中巴产业合作与产业园区建设”研讨会在北京大学、广东国际战略研究院同步召开。本次研讨会以“推进中巴产业合作与产业园区建设”为主题，共有40多位专家进行了大会发言，在线专家学者达100余人。

会上，两国专家学者和企业家主要围绕四个专题展开深入探讨与积极对话：中巴产业合作中面临的问题；中巴产业合作的重点领域、发展方向及重点举措；中巴产业合作中如何发挥两国民营企业优势；中巴产业合作中如何搭建两国企业合作平台。

北京大学组织部部长、外国语学院院长、北京大学区域与国别研究院常务副院长宁琦教授指出，早在2000多年前，古丝绸之路就把中巴两国人民紧密联系在一起。1951年5月21日，中华人民共和国与巴基斯坦伊斯兰共和国冲破意识形态藩篱，正式建立外交关系，为中巴友好开启了历史新篇。

北京大学巴基斯坦研究中心主任唐孟生教授谈到，中巴经济走廊面向巴基斯坦整个国家，惠及巴基斯坦全体人民。唐教授以“中国经济发展带来的启示”为题做主旨发言，开启了本次研讨会的序幕。

在主旨演讲环节，中国驻巴基斯坦大使农融认为，合作发展工业园区是中巴经济走廊高质量建设的关键。他希望高校和智库积极为中巴产业和农业合作献策建言，共同推动走廊建设高质量发展。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克指出，巴中两国的友谊深深根植于两国人民心中。巴中两国的政府部门、企业、高校、智库、媒体等，为巩固和发展巴中友好关系发挥着重要作用。中巴经济走廊事务局主席阿西姆·巴吉瓦指出，中巴经济走廊第一阶段的所有项目，包括能源和基础设施的项目，目前已基本完成并，成果瞩目。现在我们需要考虑如何进一步整合资源并更好推动产业和农业合作项目落实。

广东国际战略研究院秘书长李青教授发表了“‘一带一路’背景下巴基斯坦与广东产业合作的机遇与挑战”的主旨演讲。她表示,随着中巴经济走廊的建设一步一步落实，广东企业对巴基斯坦投资都保持着浓厚的兴趣，但当下两国经济合作面临着缺乏海外利益保护体系、缺乏深度沟通、缺乏针对性的保护政策等问题。为改善现状，可以通过改进巴基斯坦民生项目、推动民营企业合作、搭建合作平台提高中资企业和巴方的互信等措施促进中巴产业合作。广东国际战略研究院孙楚仁教授在讲话中指出，解决巴基斯坦对华贸易逆差扩大的问题，可以借助亚洲基础设施平台对巴基斯坦基础设施建设提供技术、推动中巴自贸协定第二阶段实施发挥协同效应、促进政府和私营部门共同为两国合作提升行业竞争力，从而加强品牌建设，促进巴基斯坦对华出口。

此外，中方学者和企业家也为中巴产业合作积极建言献策。广东外语外贸大学东语学院乌尔都语系主任李方达老师及数十位师生参加研讨会，并在会后分享中巴合作会议的重要启示。（通讯员 杨欣）