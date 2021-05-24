聚焦深度应用和融合创新，海珠区教育信息化论坛举行

“聚焦深度应用和融合创新，以‘三牛’精神在智慧教育示范区建设路上躬行”。5月21日，海珠区教育信息化论坛在广州市执信中学琶洲实验学校举行。论坛上，海珠区数字德育工作正式启动。

“聚焦深度应用和融合创新，以‘三牛’精神在智慧教育示范区建设路上躬行”。5月21日，海珠区教育信息化论坛在广州市执信中学琶洲实验学校举行。论坛上，海珠区数字德育工作正式启动。

这是海珠区教育系统主动对接《中国教育现代化2035》，中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》以及《广州市创建全国“智慧教育示范区”实施方案》的又一次积极行动。来自广东省教育技术中心、高校、省内各地市/区县教育局、中小学校以及腾讯企业微信、浙江小虫科技有限公司的百余位专家学者、教育信息化工作者参加论坛，并聚焦教育信息化的智慧互联和融合创新，展开了分享交流。论坛由海珠区教育局主办，广州市执信中学琶洲实验学校承办，腾讯企业微信和浙江小虫科技有限公司协办。

广东省教育技术中心副主任许力、海珠区教育局副局长陈颖钊、广东第二师范学院教授殷丽萍、广州大学教授杜玉霞、《孩子》杂志执行总编祁丽珠、广州市执信中学琶洲学校校长黄培杰、腾讯企业微信高级行业总监王琼、腾讯企业微信教育行业总监何奇清、浙江小虫科技有限公司渠道总经理马青松参加论坛。

陈颖钊副局长在会上以《以‘三牛’精神在智慧教育示范区建设路上躬行》为题，对海珠区的教育信息化实践和成果进行了分享。陈颖钊指出：海珠区教育局聚焦深度应用与融合创新，以“三牛”精神在智慧教育示范区建设路上躬行，一是甘当“孺子牛”，用人工智能赋能教育改革，让每一位学习者得到适性发展;二是勇做“拓荒牛”，智慧教育政务创新，让服务对象共享改革红利;三是争当“老黄牛”，智慧教育深度融合，让教育在高质量发展中不断谱写新篇章。在“三牛”精神的指引下，目前，海珠区教育局基于企业微信，构建了“一站式办公，一网式管理”的海珠教育信息化治理模式，切实做到教育治理中管用、基层学校爱用、师生家长感到受用，有效地提升了教育治理水平，为广州市创建全国智慧教育示范区提供支撑，也为数字化政务民生作出了一份努力。

基于在教育信息化上的创新实践，海珠区教育局在信息化行业高峰论坛“2020微信公开课PRO”上，海珠区教育局获得“年度政务创新奖”。腾讯企业微信高级行业总监王琼指出，海珠区教育局作为企业微信教育版第一个共创项目的合作对象，从18年底合作开始，就不断创造出新的应用模式，从“局校互联、一点协同”的海珠区教育系统企业微信生态圈，到一周内上线疫情防控体系，再到线上实践打卡活动，以及最新推出的“学百年党史、做时代新人”的数字化德育行动，已为全国多地的教育局提供了参考样本，让企业微信的产品能力在教育场景上释放了更大价值。

海珠区教育局的创新治理和企业微信的产品创新，被广东省教育技术中心副主任许力总结为融合创新应用的成功探索和实践。许力以《奋进教育信息化2.0新时代》为题，从教育技术专家的视角，对教育信息化建设的创新应用进行了解读，并从实践的角度为各教育信息化工作者提供了实施思路。

除了局端教育治理上的信息化，海珠区更加注重教育信息化在学校的场景落地。如何打通家校协同，如何高效做好校内管理，如何开展新型教学模式?会上，广州市执信中学琶洲实验学校副校长何志华作为示范性学校的代表，对这些问题给予了实践性答案。

陈颖钊指出，教育信息化是项技术性工作，但技术是工具，深入场景，做活应用才是教育信息化的目的所在。在庆祝建党百年之际，就当前教育系统的工作来看，最重要的场景就是要将党史学习融入到立德树人的过程中来，将红色教育融入到学生的成长中来，将德育数字化管理融入到深化教育改革中来。由教育信息化议题聚焦到德育管理的数字化，论坛上，海珠区数字德育工作也正式启动。据介绍，海珠区教育局将基于企业微信的少年传习德育数字化管理平台，全面实施数字德育工作，生成区域实践活动的“云档案”，真正实现将党史学习融入到立德树人的过程中来，用数字教育技术，向建党百年致敬。

圆桌对话：德育管理数字化、精准化的理论与实践

教育信息化改革趋势下，德育管理如何实施?启动仪式后，广东第二师范学院教授殷丽萍、广州大学教授杜玉霞、《孩子》杂志执行总编祁丽珠、广州市执信中学琶洲学校校长黄培杰、腾讯企业微信教育行业总监何奇清还围绕“德育管理数字化、精准化的理论和实践”展开了对话，分别对德育管理数字化、精准化的必要性、可能性，以及适合师生群体的趣味学习等进行了分享。

论坛还组织参会嘉宾对广州市执信中学琶洲实验学校进行了参观，体验了“线上智慧应用+线下智能硬件”的智慧校园场景，为各教育局、学校的进一步拓宽信息化建设思路提供了借鉴。