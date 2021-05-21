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开启全球之旅，广外多语种翻译助力广东水果走向世界

2021-05-21 17:34 来源：南方网
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　　近日，由广东外语外贸大学多个学院助力翻译的以“菠萝的海，香飘四海”、520“我爱荔”、“广东喊全球吃荔枝”等为主题的多语种海报登亮相加拿大温哥华、阿联酋迪拜、韩国首尔、日本东京、马来西亚吉隆坡、新加坡等10个城市的地标大屏。广东水果走向世界，彰显了广东农产品品牌走向国际化的势头，向全球宣示中国农业农村现代化发展的坚强决心。

广告标语亮相全球舞台

　　据介绍，广外翻译学院口译系在接到海报翻译任务后，意识到这不仅是语言的翻译，更涉及广告和国际传播。在有限时间内，牵头联系俄语、日语、阿语、朝鲜语、马来语等多语团队展开讨论和翻译。以菠萝为例，在“忠实原文意图“、“符合目标受众接受习惯”、“凸显广告效应”、“避免文化差异造成误会”之间反复权衡，多次修改译文，并最终定稿，以不同英文版本出现在纽约、加拿大、迪拜、新加坡标志性建筑的大屏上。

　　打响广东水果品牌、讲好特色水果故事、传承岭南文化是广东水果“走出去”的重要抓手，广东将在积极布局国际市场营销网络、抢占出口市场份额的同时，深入挖掘历史底蕴、文化内涵和岭南特色，将南粤故事带到世界各地。登上地标建筑的多语海报是国际传播的重要一环。（通讯员 杨欣）

　　“菠萝的海，香飘四海”广告

编辑： 罗予岐

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