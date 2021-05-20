鲁迅文学奖得主王尧长篇小说《民谣》出版：这几乎是一次马拉松式的写作

“每个人终其一生都在试图重寻民谣习得的年代，那是记忆的原点。”王尧说。

南方网讯 （记者/杨智明）近日，鲁迅文学奖得主、著名学者王尧的长篇小说处女作《民谣》精装单行本，日前由译林出版社重磅推出。评论家将之视为“近年来长篇小说的重要收获”，著名作家阎连科更是为《民谣》撰写了万字长文推荐，称其“重建了小说之根基”。

“每个人终其一生都在试图重寻民谣习得的年代，那是记忆的原点。”王尧以忧伤温暖苍凉，虚构记忆，铺写一个少年的成长精神史，一个村庄的变迁发展史，一个民族的自我更新史。

王尧为《民谣》准备了二十余年，他坦承“这几乎是一次马拉松式的写作”。直到去年有一天，他突然再起久违的写作冲动，觉得应该下决心放下其他写作，完成自己的那幢“烂尾楼”：“庚子年来了，我体验到了一种死而复生的感觉。和许多朋友一样，这段时间的精神史可能是我们重新理解世界认识自己的一个重要环节。”于是，他在疫情固守的几个月时间里，集中精力创作完成了作品。“复活昨天的文字，也许是为了今天的再生。”王尧感言道。

“‘民谣’是关于乡村历史的一种旋律，一种声音。”王尧如此解释为什么将这部长篇处女作取名为《民谣》。

《民谣》的问世，在先锋文学式微的当下，或许可以看作是王尧对新“小说革命”所做的文学实验。正如探照灯书评人2020年度长篇小说颁奖词评价的那样：“真实和虚构，叙述视角的不断变化，加上自传性色彩和书信、日记等跨文体的使用，小说在语言和结构上的探索，接连上了先锋小说的血脉。”王尧指出：虽然自己不赞成学者小说这样一种提法，但学者身份会影响到小说的创作，包括对故事、对意义、对语言、对结构形式的理解。这也回应了王尧自己所提出的新小说革命的呼吁。

文体结构上，《民谣》分为主体四卷和杂篇、外篇，借鉴《庄子》内篇、杂篇、外篇的篇目，构成了奇妙又意味深长的结构，赋予文本更高的延展特性与阐释空间。叙述技巧上，少年到中年的多重视角切割，学生到知识分子的多种身份转换，建构文本到解构文本的多维叙述尝试，以具体而微的个人成长史呈现宏阔酷烈的时代命运，重新探索与历史的复杂关系，体现了小说以小搏大的磅礴野心。

自发表以来，《民谣》作为丰富而异质浓厚的多元体，以考究的作品纹理、丰满的文本枝节、极富创造的写作框架等特质受誉极广，而最为评论家称道的应数它的语言。阎连科则称《民谣》是用语言挽救语言，让语言重回雅致、简约、诗性；评论家程永新断言《民谣》使王尧成为自己梦想的汉语之子。作为散文家与散文研究学者，王尧对语言的运筹极为敏锐自觉。《民谣》既可看作典型南方写作的范本案例，纡徐宛转中有盎然水意，又将语言肌理摸得透彻入骨，形成绵密雅致的丰厚文本。

为了呈现《民谣》兼具诗意和先锋的文学品格，译林出版社力邀屡获“中国最美的书”嘉誉的设计师周伟伟整体打造该书的视觉效果。作为王尧的“苏北”老乡，周伟伟对小说《民谣》所铺写的水乡氛围有着与生俱来的亲近。封面以黑金两色为主色调，意境渺远，黑与金的色彩撞击则带来流金岁月之感。河面粼粼波光，一位敏感多思的少年背影伫立远眺，带领我们重溯记忆之长河。值得一提的是，《民谣》书名由作家莫言亲笔题写，墨色浓烈，典雅庄重，与整个封面设计相得益彰。

图片：译林出版社供图