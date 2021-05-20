广州东华职业学院周三红色影院吹响党史学习教育集结号

广州东华职业学院信息工程学院打出党史学习教育“组合拳”，从看、听、讲下功夫。

为了庆祝中国共产党成立100周年，广州东华职业学院信息工程学院打出党史学习教育“组合拳”，从看、听、讲下功夫。于5月19日再次吹响了党史学习教育集结号：周三观影暨影片配音、我来讲党史活动。二级学院教工支部书记、学生党支部书记、分团委书记、分工会委员以及全体辅导员老师一同参加了观影学史活动。

每逢周三晚，学院综合楼报告厅观者云集，影片还没正式放映，同学们便争先恐后的过来签到“霸位”，生怕自己没抢到最佳观看位置。自党史学习教育进校园以来，人们对周三影院发生“霸位”的这一现象都是秉持着一种习以为常的态度去对待的，觉得“霸位”是家常便饭。

（同学们为红色电影配音）

当晚放映的红色经典影片《集结号》，随着故事情节的重大推进，人物形象的饱满刻画，出色的配音技巧，在座的同学们的思绪更是随着影片情节而上下起伏……看着他们那不敢掉以轻心，分神不得，生怕错过影视中的进度条的认真模样；感受着所有人屏住呼吸，专心致志看着大屏幕的影片的认真态度。直至影片结束，有序离场的时候，仍然发现师生们对于影片的情节是犹意未尽的，依旧听着周围的师生们流连忘返的讨论着影片情节，恋恋不舍的离席，久久未能完全散去。

（观影现场照片）

对于推进党史学习教育进校园这一个重要举措，广州东华职业学院信息工程学院更是做到了以身作则。不仅把思政课堂从第一课堂向第二课堂延伸，打造师生喜见乐闻的周三观影，与此同时还将配音比赛、我来讲党史同步进行着，高度契合，逐步形成颇具特色的大众周三红色影院。

周三的观影活动是由学院党总支牵头、负责组织起来，学生党支部、教师党支部共同主办；由学院学生党员志愿服务站、分团委、分工会联合承办！这个大家庭不仅充分发挥着党史学习教育工作“自选动作”的灵活性和积极性，而且也建立了一个全年观影安排表和红色经典影视库、建设了一支专业的配音团队，充分发挥师生党员在全体师生中的先锋模范带头作用，用好每一名宣传员，充分发挥着群、团组织联系人民群众的桥梁和纽带作用。自周三红色影院开放以来，近有师生3850人次观影，组织近有百名师生党员参与影视配音，累计放映时长33小时。

(留影）

信息工程学院优秀义务兵、中共党员，退役复学军人、20级软件10班胡黎思同学感慨的说道：“今天的幸福生活真的是来之不易啊！是无数革命先烈用鲜血和生命换来的，我们应加倍珍惜。作为当代大学生，尽管我们出生于和平时代，我们也不能忘记那段腥风血雨的日子，应该永远缅怀那些千千万万不留姓名却前赴后继为民族解放事业捐身献躯的革命先辈们。我们应奋发向上，勇往直前，用扎实的专业知识来武装自己，为我们信院的美好明天、为祖国的持续繁荣富强尽自己的一份绵薄之力！”

“党史学习教育开展以来，学院将党史学习教育与学院立德树人的工作紧密结合，通过形式多样的教育活动去引导学生们做到知史爱党、知史爱国，永远跟党走！愿周三影片能体验光影记忆、声临其境能够达到理想的学习教育效果。”当天晚上和学生们一同参加观影活动的唐建柳老师说。（通讯员：唐建柳 柯曼媛）