探索智慧教育 韶关市开展智慧课堂教学应用模式交流展示活动

韶关市教育科学研究院于5月17日，在浈江区执信小学举办了韶关市智慧课堂教学应用模式交流展示活动

为了推进智慧课堂建设与应用，提升教师信息技术素养，结合“双区合作”加快区域学校智慧教育建设步伐，促进信息技术与教育教学的融合创新发展，韶关市教育科学研究院于5月17日，在浈江区执信小学举办了韶关市智慧课堂教学应用模式交流展示活动，来自全市各县（市、区）教研员、电教员和学校教师代表约110人参加了此次活动。

上午，先由市教科院梁伟光副院长讲话，他强调:“教师要充分和正确地认识智慧教育及其作用，要在专家的指导下，通过学习提升、实践探索、总结反思、交流分享等途径，不断提高理论水平和实践能力。”接着，分别由执信小学叶平平老师和南沙小学游声虹老师带来了两节生动的智慧课堂示范课，在随后的教学研讨环节中，华南师范大学陈娬教授对示范课给予充分的肯定，说道：“这两节课让我非常惊喜，两位老师都没有用老套路上课，较好地体现出信息技术与学科教学的融合发展，非常精彩。”

下午，开展智慧课堂相关讲座和分享中，韶关市浈江区教师发展中心黄雄华主任分享了浈江区建设智慧课堂项目的四步骤经验；韶关市浈江区赖新小学龚明老师分享了自己使用科大讯飞智慧课堂有效地提高了教学效率的切身感受；市教科院小学教研室吴秉健主任作了《基于智慧学习环境中的教研支撑与指导》讲座；华南师范大学教授陈娬作了题为《智慧环境下的课堂教学》的讲座；最后，市教科院教育技术中心张弢主任进行了总结和工作部署，他要求各地要结合智慧课堂的“四化三要素”，探索适合本区域和学校的智慧教育发展路径，促进智慧教育的高质量发展。

智慧教育即教育信息化，教育信息化是国家信息化的重要组成部分，对于转变教育思想和观念，深化教育改革，提高教育质量和效益，培养创新人才具有深远意义，是实现教育跨越式发展的必然选择。利用新科技助力新课堂，通过教师智慧开启学生智慧，这将是教育可预见的未来。