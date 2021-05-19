科大讯飞携手广东轻工职业技术学院共建智慧课室

5月18号下午，广东轻工职业技术学院智慧课室项目启动会于广东轻工职业技术学院广州校区举办。

5月18号下午，广东轻工职业技术学院智慧课室项目启动会于广东轻工职业技术学院广州校区举办。

广东轻工职业技术学院智慧课室项目启动会现场

会议上，校方表示通过此项目的合作，发挥科大讯飞与学校的双向融通、联合创新，充分利用互联网、大数据、人工智能技术构建网络学习空间，拓展教学时空，形成虚实融合的教学环境，同时支持多元互动、虚实一体化的高效课堂，促进信息技术与课程的深度融合。将信息技术与基于工作过程的教学、项目化教学、情景式教学、案例教学等相结合，实施差异化教学，促进个性化学习，加强过程性评价和动态及时反馈，形成新的教学模式。

科大讯飞对此次项目的整体状况和项目实施进度计划进行介绍。智慧课室以一个中台、两个平台、三类设施为整体架构，遵循“智慧化服务于教学和管理”的建设思路对传统教室教学功能进行系统整合，实现教室线下教学&资源生产&课堂线上直播&资源数据结构化&视频切片+知识点搜索+AI课堂分析&提升教学质量+服务教学管理，形成教学闭环，实现线上线下无差异学习，提升教学质量、服务教学管理。

此次科大讯飞与广东轻工职业技术学院合作，共建智慧课室100间，助力广东轻工职业技术学院建立与其发展相匹配的教育生态。