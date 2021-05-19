“党史故事汇”提亮“四史”学习 暨南大学将港澳台侨生党史学习教育引向深入

学校充分聚焦港澳台侨大学生的特点，创新党史学习教育方式方法，在润物细无声中推动港澳台侨学生与内地学生同向同行、共享共融、传承红色基因。

“只因那句誓言，凭借着钢铁般的意志，他在熊熊烈火中获得了永生……”慷慨激昂的讲述,带领听众重温了烈火真英雄邱少云的感人事迹。这是暨南大学港澳台侨学生“党史故事汇”展演活动的现场，14名港澳台侨学生讲述了党的百年征程中的动人故事，约250名港澳台侨学生观看了展演。

暨南大学现有逾1万名在校港澳台侨大学生。学校充分聚焦港澳台侨大学生的特点，创新党史学习教育方式方法，以党史专题思政课、讲座等加厚“四史”理论根基，以党史故事展演、党史作品创作、音乐会、红色之旅等特色实践增强“五个认同”，在润物细无声中推动港澳台侨学生与内地学生同向同行、共享共融、传承红色基因。

用活红色教学资源 上好知史爱党“思政课”

学校充分发挥“大思政课”育人功能，推动党史学习教育走进港澳台侨学生课堂。在校区，暨南大学党委书记林如鹏为番禺校区学子上了题为“从党的百年伟大奋斗历程中汲取智慧和力量”的“思政第一课”，80余名港澳台侨学生代表参加学习。在学院，四海书院院长区向丽为港澳台侨学子上了题为“弘扬红船精神 不忘初心使命”的“思政第一课”。在班级，由港澳台侨学生组成的力学与建筑工程学院同心并力班，召开了“学百年党史 添奋进力量”的主题班会。

学校还深度挖掘红色教学资源，邀请党史故事亲历者、专家学者为港澳台侨学生讲授专题讲座。护理学院邀请暨南大学护士学校原副校长、“五老”宣讲团成员肖淑利分享了她参加抗美援朝战争的事迹，以港澳生为主的护理学院学生聆听了分享会。珠海校区邀请了马克思主义学院教授王高贺做题为“中国共产党百年非凡奋斗历程”的专题讲座，珠海校区港澳台侨学生灯塔计划学员聆听了讲座。

访旧址祭先烈 “体验式”党史学习教育深入人心

学校积极开展港澳台侨学子的“红色之旅”，让学子在“体验式”爱国主义教育中读懂“四史”。清明期间，党委学生工作部组织优秀港澳台侨学生31人，前往广州起义烈士陵园祭奠先烈。珠海校区组织港澳台侨学生灯塔计划学员参观广州农民运动讲习所旧址和永庆坊历史文化街区。

港澳台侨学子追寻先辈的足迹遍布全省各地。四海书院在梅州设立暨南大学四海书院港澳台侨学生爱国主义教育基地，组织优秀港澳台侨学生代表前往当地的三河坝战役纪念园、叶剑英纪念园、高坡陶瓷博物馆等开展“追寻红色记忆，传承红色基因”之旅。华文学院组织部分港澳台侨学生与优秀内地学生一行前往汕尾、汕头开展“共筑同心圆”党史学习教育实践，参观了海丰红宫红场旧址、彭湃故居、东征军革命史迹陈列馆、八一南昌起义纪念馆、汕头开埠文化陈列馆等地。

学生当主角 党史学习教育“活”起来更“火”起来

学校鼓励港澳台侨学子主动演绎党史故事、创作党史作品，让党史“活”起来。番禺校区举办了以“述百年党史 砺红色初心”为主题的港澳台侨学生“党史故事汇”展演活动，在140名优秀港澳台侨学生骨干中遴选了14位学生代表亲身演绎，带领250余名港澳台侨学生观众重温了14个党史故事。新闻与传播学院举办了“筑梦新时代，青春绽芳华”音乐会，由6名港澳台侨学子组成的团队共同献唱歌曲《少年》（建党100周年版）。在四海书院开展的穗北红色之旅中，47名港澳台侨学生着红装，唱红歌，挑扁担，过古道，并开展“投掷手榴弹”“找地雷”等比赛。

港澳台侨学生纷纷行动起来，积极参与“我为群众办实事”系列活动。环境学院、华文学院的港澳台侨学生分别开展了“爱心义卖”、校园清洁劳动等志愿服务。来自中医学院的部分港澳台侨学生前往社区和企业，开展推拿、针灸等便民义诊服务。（供稿：苏倩怡 李伟苗）