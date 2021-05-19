中大岭南MBA校友会支援泰国抗疫捐赠百万物资

5月11日，中山大学岭南学院院长助理、MBA中心主任邬金涛副教授、MBA校友会代表一行来到泰王国驻广州总领事馆出席捐赠仪式。

5月11日，中山大学岭南学院院长助理、MBA中心主任邬金涛副教授、MBA校友会执行会长关守印、秘书长朱凯涛以及余俏锋、苏平静等MBA校友会代表一行来到泰王国驻广州总领事馆出席捐赠仪式。

泰王国驻广州总领事宏希女士接见中山大学岭南学院MBA校友会一行

据介绍，中山大学岭南学院MBA项目自1998年办学以来，以其深度国际化的背景与其深耕本地化的优势每年都吸引了一大批海外的留学生到中山大学岭南学院求学深造。2006年起，中大岭南MBA项目开始招收泰国学生，至今已经有70多位泰国校友在该项目完成深造，并在不同领域贡献力量。学习期间，中大岭南MBA泰国校友们与同窗的中大学子结下了深厚的友谊，为中泰友好打下了坚实的基础。

近期，泰国疫情严峻，中大岭南MBA的校友们立刻投入到援助泰国抗疫的工作中来。校友代表余俏锋、苏平静主动提议捐赠8万只价值112万元的医用防护口罩支援泰国抗疫，帮助泰国渡过抗疫难关。这是中大学子积极响应国家“一带一路”战略和推动构建人类命运共同体的最好践行，也充分体现了中大学子的家国情怀，服务社会的院训。

泰国驻广州大使馆捐赠仪式

泰王国驻广州总领事馆感谢信

据悉，从创办伊始，岭南MBA项目始终坚持国际化教育的发展方向，以“全球视野，未来领袖”为培养目标，致力于培养能够适应经济全球化、具有国际化经营管理能力的商业精英。通过与美国麻省理工斯隆管理学院等国际著名商学院在教学体系、教师资源、交换留学、双学位项目等多方面的合作，吸收欧美先进的工商管理教育理念，并整合中山大学和岭南学院的优质教学资源，岭南MBA已经形成了自身的独特优势和品牌效应。

来源：中大岭南MBA项目