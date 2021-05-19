广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

是什么话题引发广州教育圈的关注？

2021-05-19 15:01 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　5月16日，由同文教育集团主办，华南师范大学附属外国语学校、同文教育研究院承办的同文教育“唯教育，为未来——鸿儒论坛 高桌晚宴”活动在广州举行。

　　中国教育学会副会长吴颖民，均瑶集团副总裁，上海世外教育集团总裁、同文教育研究院高级顾问徐俭，丸美股份董事会主席兼首席执行官孙怀庆，华南师范大学附属外国语学校总校长朱子平，广州同文教育集团董事长、华南师范大学附属外国语学校理事长、广州岭南教育集团联合创始人贺惠芬，广州同文教育集团执行董事、同文教育研究院院长韩利庆等嘉宾及华师外校学生家长、教师代表代表共四百余人参加了本次活动，线上有34万多名观众同步观看了论坛盛况。

　　本次鸿儒论坛以“主题演讲+圆桌论坛”形式展开，聚焦“家庭教育”，以独特视角探讨“教育焦虑”的成因及解决办法，关注令家长焦虑的教育热点话题，解决家庭教育中的痛点问题，旨在向家长们传递正确教育理念，提升家庭教育品质。

　　吴颖民率先发表了“教育焦虑的病因与处方”主题演讲，他将“教育焦虑症”看成是一种社会病，为我们分析教育焦虑病因，教育焦虑这一问题，归根结底，是教育需求与教育供给不匹配的结果。是对更好教育的需要与优质教育资源供给不充分、配置不平衡、可选择性不强的矛盾所带来的。开出了缓解教育焦虑的处方，指出：缓解教育焦虑症，人人有责!家长要树立正确的教育观、成才观，确立恰当的期望值，特别要尊重孩子的意愿，当好参谋。对孩子来讲要养成好习惯，比如学习的主动性、专注性、计划性等。

　　徐俭带来了“习惯性教育焦虑背景下的家庭教育”主题演讲，他表示在VUCA 时代，人们面对不确定性，普遍缺乏安全感。教育焦虑是成人自身焦虑的心理投射，这一切都要从家长的自我改变开始，以孩子健康成长为核心，为孩子们的身心安全、道德安全、学习安全、成长安全提供必要保障。

　　孙怀庆围绕“我们必须成长，才能陪孩子成长”的主题展开演讲，从父母的视角出发，探讨“亲子共同成长”，分享现代家庭教育中，家长与孩子共同成长观点。他说：“我们不焦虑，孩子们才不焦虑;我们在成长，孩子们才会成长;我们是榜样，孩子们才会有榜样;我们讲道理，孩子们才会懂道理;我们有底线，孩子们才会有教养。”

　　朱子平发表了“家庭教育对孩子成才的影响”的主题演讲，以研究数据和案例为切入点，就家庭教育中，家校合力协同育人展开深度剖析。“学校教育和家庭教育的功能不同，但目标一致。因此，家校要充分发挥好各自的功能，更要形成合力，协同引领、帮助和促进孩子全面发展。”

　　圆桌论坛环节，根据对家长做的一份调查结果，选取其中最受关注的三个问题展开讨论，这些问题直面家长真实而具体的教育困惑与焦虑。主持人郎永淳与嘉宾吴颖民、徐俭、孙怀庆、朱子平及家长代表史小娟、郑芳直接对话，就如何帮助孩子养成良好学习、生活习惯;孩子在家经常使用手机、玩游戏上瘾，家长怎么办;是选择让孩子走国内中考、高考这条路，还是读国际学校出国留学三大问题进行交流，无论是嘉宾还是家长都对以上问题给出了切实可行的建议，家长应尊重孩子，对孩子加以正确引导与教导，这样才能对子女进行更好的教育，让孩子们健康快乐的成长。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第9、10期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235