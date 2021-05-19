是什么话题引发广州教育圈的关注？

“唯教育，为未来——鸿儒论坛 高桌晚宴”活动在广州举行

5月16日，由同文教育集团主办，华南师范大学附属外国语学校、同文教育研究院承办的同文教育“唯教育，为未来——鸿儒论坛 高桌晚宴”活动在广州举行。

中国教育学会副会长吴颖民，均瑶集团副总裁，上海世外教育集团总裁、同文教育研究院高级顾问徐俭，丸美股份董事会主席兼首席执行官孙怀庆，华南师范大学附属外国语学校总校长朱子平，广州同文教育集团董事长、华南师范大学附属外国语学校理事长、广州岭南教育集团联合创始人贺惠芬，广州同文教育集团执行董事、同文教育研究院院长韩利庆等嘉宾及华师外校学生家长、教师代表代表共四百余人参加了本次活动，线上有34万多名观众同步观看了论坛盛况。

本次鸿儒论坛以“主题演讲+圆桌论坛”形式展开，聚焦“家庭教育”，以独特视角探讨“教育焦虑”的成因及解决办法，关注令家长焦虑的教育热点话题，解决家庭教育中的痛点问题，旨在向家长们传递正确教育理念，提升家庭教育品质。

吴颖民率先发表了“教育焦虑的病因与处方”主题演讲，他将“教育焦虑症”看成是一种社会病，为我们分析教育焦虑病因，教育焦虑这一问题，归根结底，是教育需求与教育供给不匹配的结果。是对更好教育的需要与优质教育资源供给不充分、配置不平衡、可选择性不强的矛盾所带来的。开出了缓解教育焦虑的处方，指出：缓解教育焦虑症，人人有责!家长要树立正确的教育观、成才观，确立恰当的期望值，特别要尊重孩子的意愿，当好参谋。对孩子来讲要养成好习惯，比如学习的主动性、专注性、计划性等。

徐俭带来了“习惯性教育焦虑背景下的家庭教育”主题演讲，他表示在VUCA 时代，人们面对不确定性，普遍缺乏安全感。教育焦虑是成人自身焦虑的心理投射，这一切都要从家长的自我改变开始，以孩子健康成长为核心，为孩子们的身心安全、道德安全、学习安全、成长安全提供必要保障。

孙怀庆围绕“我们必须成长，才能陪孩子成长”的主题展开演讲，从父母的视角出发，探讨“亲子共同成长”，分享现代家庭教育中，家长与孩子共同成长观点。他说：“我们不焦虑，孩子们才不焦虑;我们在成长，孩子们才会成长;我们是榜样，孩子们才会有榜样;我们讲道理，孩子们才会懂道理;我们有底线，孩子们才会有教养。”

朱子平发表了“家庭教育对孩子成才的影响”的主题演讲，以研究数据和案例为切入点，就家庭教育中，家校合力协同育人展开深度剖析。“学校教育和家庭教育的功能不同，但目标一致。因此，家校要充分发挥好各自的功能，更要形成合力，协同引领、帮助和促进孩子全面发展。”

圆桌论坛环节，根据对家长做的一份调查结果，选取其中最受关注的三个问题展开讨论，这些问题直面家长真实而具体的教育困惑与焦虑。主持人郎永淳与嘉宾吴颖民、徐俭、孙怀庆、朱子平及家长代表史小娟、郑芳直接对话，就如何帮助孩子养成良好学习、生活习惯;孩子在家经常使用手机、玩游戏上瘾，家长怎么办;是选择让孩子走国内中考、高考这条路，还是读国际学校出国留学三大问题进行交流，无论是嘉宾还是家长都对以上问题给出了切实可行的建议，家长应尊重孩子，对孩子加以正确引导与教导，这样才能对子女进行更好的教育，让孩子们健康快乐的成长。