海珠博物馆推出《邓世昌与致远舰》专题展

5月18日是2021年国际博物馆日，邓世昌纪念馆（海珠博物馆）推出专题展览《邓世昌与致远舰》，宣传和纪念为国家而战的民族英雄邓世昌。展览包括“投身海军 ‘致远’归国”、“‘致远’为家 与舰同在”、“‘致远’重光 航母护国”三个部分。

5月18日是2021年国际博物馆日，邓世昌纪念馆（海珠博物馆）推出专题展览《邓世昌与致远舰》，宣传和纪念为国家而战的民族英雄邓世昌。

该展览在海珠区国防动员委员会国防教育办公室指导下，由海珠区文化广电旅游体育局主办，海珠区文物博物管理中心邓世昌纪念馆（海珠博物馆）承办。展览包括“投身海军 ‘致远’归国”、“‘致远’为家 与舰同在”、“‘致远’重光 航母护国”三个部分，通过史料、馆藏文物及“致远”舰水下考古成果的展示，深入解读邓世昌以身殉国的悲壮历史，弘扬其宁死不屈的民族气节，激励国人不忘国耻、振兴中华。

展览现场

据介绍，展览首次展示了“致远”舰的部分高清版设计图纸。观众可在展览中近距离观看当时世界上最先进、航速最快的穹甲巡洋舰“致远”的操舵装置设计图。

该展览还展示了部分“致远”舰水下考古资料，炮弹武器、舰船构件等图片，介绍了水下考古队员的故事，以及水下考古基本流程；展出了“‘致远’归国”途中的故事、“致远”归国的线路图、“甲午战阵画报”等馆藏文物，以及著名书法家陈永正行书“邓世昌颂”、“周树坚题光绪皇帝诗卢禺光画邓世昌像图轴”、电影《甲午风云》的邓世昌扮演者李默然撰写的行书“甲午风云壮，山河日月新”、邓世昌重孙女邓立英于2014年亲笔所撰“先祖忠贞为国酬”祖训手稿等相关藏品。

展出“致远”舰水下考古资料

展出的馆藏书画

展出的馆藏文物《日本明治二十七年“甲午战阵画报”》

为充分发挥邓世昌纪念馆作为广东省国防教育基地、爱国主义教育基地及广州市党员教育基地的作用，展览现场还特别安排播出中国航母发展史相关视频，以及介绍现代海军战斗英雄麦贤得的视频，让观众了解身边的海军英雄，学习他们的爱国主义精神和献身精神。

中国甲午战争博物馆首任馆长戚俊杰参与了展览提纲审核。他认为，“该专题展览挖掘了许多新的史料，及时运用新的研究成果，体现了该馆不忘初心，牢记使命，与时俱进，常研常新的工作态度和业务水平。该展览将会与纪念馆基本陈列《民族英雄邓世昌》形成相互补充、相得益彰的良好效果”。

通讯员：潘剑芬