南海执信中学七届艺术教育成果展演 用艺术诠释“光荣与梦想”

本届展演以“光荣与梦想”为主题，分为三个篇章，18个节目，超过600名师生参与演出。

5月15日下午，南海执信中学第七届艺术教育成果展演在佛山南海樵山文化中心听音湖大剧院隆重举行。本届展演以“光荣与梦想”为主题，分为三个篇章，18个节目，超过600名师生参与演出。通过全球直播及各级网络平台多元推送，呈现南执艺术教育的丰硕成果。

“那是1921年，一座满怀抱负的校园，在风云激荡的珠江之滨呐，把崇德瀹智薪火熊熊点燃……”这首是本届展演的主题曲《啊，光荣的执信传人》，饱含情感和力量的歌曲配以舒展大气的舞蹈，诠释出“南执人”不懈追求、执德信道的精神。活动现场，情景歌舞剧《大地赤子》、钢琴四手联弹《长江之歌》、古典舞《灼灼芳华》、朗诵《爱满南执》等精彩表演将现场气氛一次又一次推向高潮。

作为重要教育教学手段之一的艺术教育成果展演，是南海执信中学多年来的特色品牌，对展现学校艺术教育品质和艺术学子风采，进一步推动艺术课程改革，提升教育质量有着举足轻重的作用。经过多年的努力与积淀，该校的艺术特色教育已在广佛地区具有较大影响力。

“让每一位学生都对未来充满希望”的育人理念，重视多元发展，坚持多元育人。”南海执信中学常务副校长邢良洪则表示：南海执信中学作为佛山老牌民办学校，自创办以来一直秉持在夯实学生文化基础的同时，大力开发传媒、音乐、美术、体育等特色艺术课程，不断拓展学生成长成才的途径，并在各级各类艺术竞赛以及中高考取得丰硕成果。接下来南海执信中学将以更高的发展目标，打造“校风正、学风浓、文化基础扎实、艺术特色优质化”的办学品质，把提高学生的综合素质、提高教学质量、帮助学生取得优秀的成绩作为办学生命线。

南海执信中学常务副校长邢良洪致辞

自2014年开始，南海执信先后在星海音乐厅、中山纪念堂、琼花大剧院等广佛地区知名艺术场馆举办大型艺术教育成果展演。以活动为契机，为学生搭建更加广阔的展示舞台，为家长提供更深入了解孩子和学校的途径，为社会呈现更真实的“希望教育”的实践成果。经过7年的努力和沉淀，艺术教育成果展演已成为学校的特色品牌，在广佛地区的影响力日益提升，真正做到了“让每一位学生都对未来充满希望”。同时也让更多学生喜欢南海执信，选择南海执信。