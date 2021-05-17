以专业解读为引领，统编新教材学习有这些好方法

据了解，统编版教材作为核心素养落地的载体，更注重学生综合素养的培养。综合素养的培育在语文课程中落地生根。

5月9日，卓越教育广州分校在富力君悦大酒店举行了语文综合能力大挑战颁奖礼，获奖的小选手们以优异的成绩和丰厚的文学硕果献给母亲。教育部国培计划语文专家黄朝霞老师以及深耕于一线语文教育教学多年的卓越教育广州分校5-6年级语文教学负责人肖君老师深入解读了语文新教材的新变化，并分享了学习语文的好方法。

核心素养，落地生根

据了解，统编版教材作为核心素养落地的载体，更注重学生综合素养的培养。综合素养的培育在语文课程中落地生根。

专家如是说

针对学生发展核心素养，黄朝霞老师主张从文化基础、自主发展及社会参与三个维度进行培养。她认为，学生进行文化学习是发展核心素养的基础，在文化学习的过程中，教师应引导学生实现自主发展，主动参与社会系列活动。特别是当前统编教材越来越重视学生语文学科核心素养的发展，强调学生的语言构建与应用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解等方面，呼吁发展学生的语文能力与素养。基于核心素养发展背景，我们的教师团队更应引导学生在语言实践当中，主动提升听说读写四大能力，让学生多读书、读好书，逐渐将“阅读力”转化为“学习力”。

卓越如是做

在肖君老师看来，目前学生核心素养及语文综合能力的发展还存在着一些薄弱环节，如学生阅读理解不到位、语言应用能力欠缺等。针对学生核心素养发展中的薄弱环节，卓越教育的老师在教学中会采取相对应的培养方式，如让学生带着问题展开阅读，组织课堂阅读对话与交流等，以此培养和提升学生的语言应用能力及思辨力。

卓越教育语文课程强调学生能力与素养的综合发展，遵循统编教材对于学生学科核心素养的培养要求，充分了解学生校内学习实际情况，从课程设计层面对学生素养及能力的培育进行合理规划。在教学实践中，卓越语文课程紧随统编教材，把阅读能力和写作能力作为学生语文综合能力培育的重点内容之一，既培养学生的阅读与写作能力，又在系列阅读活动中，发展学生的思辨能力，提升学生语言应用能力，并紧扣古诗文、经典名著等焦点，引导学生传承与理解中华文化精髓，促使其审美素养、文化素养、思维辩证得到进一步提升，实现能力与素养的落地生根。

高效阅读，策略先行

统编语文教材总主编温儒敏教授说“语文教学，最重要的就是培养读书的种子”。为了培养这粒“种子”，统编教材对阅读能力和阅读素养的培养，主张从小学生抓起，这对促进学生的成长和语文学习具有重要的意义。

专家如是说

黄朝霞老师认为正确的阅读方法或策略是提升阅读能力的根本。她指出，当前学生的阅读方法欠缺，整合信息能力较弱，这在一定程度上影响了学生的阅读理解；教师和家长要想帮助学生提升阅读理解力，一定要调整学生的阅读方法。她以《如何阅读一本书》中所提及的的基础阅读、检视阅读、分析阅读、主题阅读等阅读层次进行解释，把握各层次阅读学习要点，引导学生主动阅读，从阅读中获得成长。在阅读质量与数量的平衡中，黄朝霞老师认为，首先应保证学生足够的阅读量，再讲求学生阅读质，教师可重点关注统编教材中所提及的阅读方法，尝试让学生带着问题与想象力去阅读。

卓越如是做

聚焦当前统编教材关于学生阅读量及阅读效率的要求，肖君老师分享了自身的教学经验。她认为，想要帮助学生提升阅读能力，老师可以从两方面入手。一方面，在实施限时阅读，培养孩子默读习惯，做到边训练边检测，提高学生阅读速度；另一方面，鼓励学生自读，组织开展推荐阅读、链接阅读等，并于每学期向学生推荐课外阅读书籍，培养学生自主阅读力。

目前，卓越教育语文课程以统编教材为指引，全方位培养学生阅读能力。首先，在语文阅读视野方面，卓越语文旨在帮助学生拓宽阅读视野，突破校内学习时间限制，为学生提供更多的阅读学习支持，确保充足的课外阅读量；其次，在阅读知识整合方面，卓越语文意在整合阅读零散知识，构建校内外阅读知识体系，追求“1+1>2”的高效阅读学习状态；最后，在阅读知识指导方面，卓越语文针对阅读文本，提供与之相对应的方法论及知识点指导，落实校外阅读查漏补缺环节，实现校内外知识完美衔接。

习惯写作，引导为要

写作是语文的“半壁江山”，是语文核心素养的集中体现。目前，高考作文主题更具开放性、卷面字数增加，作文难度提升，写作成为了一个新的重难点。统编教材强调读写均衡，各习作单元自成体系，贴近学生实际需求，为核心素养落地作了良好的顶层设计。

专家如是说

在写作学习方面，黄朝霞老师针对当前培训机构写作学习也提出了自身的看法。她认为，跟随辅导机构学习写作对于提升学生写作能力十分有益，家长应选择孩子合适的、有教学创意的辅导班。她以自身的写作教学为例，在开展写作教学设计时，会精准把握学生喜爱游戏、好奇心强等身心特征，创意引导学生在玩中学、学中说、乐中写。学生不仅学到了基本的写作知识，也逐步对写作产生了浓厚的兴趣。

卓越如是做

如何破解习作教学之难，走出习作教学之困？肖君老师提到，用好、用活统编教材中的作文训练单元，将读写结合落实到位，在阅读优秀片段后引导学生进行仿写，并增加小练笔，从人物描写、环境描写等方面，培养学生的写作技巧。

终身阅读的能力、优秀的思维模式、良好的表达能力、高雅的审美情趣，是卓越教育实现“语文能力和素养的双赢”的第一要义。卓越语文课程写作教学的宗旨，便是培养学生良好的习作习惯，如坚持小练笔，多观察、多描述，随手记录生活中的趣事，积极口述日常所见所闻等。此外，写作教学还对学生的写作能力及写作思维进行培养，如鼓励学生阅读经典，储备丰富的词汇量，提升语言应用及语文思维能力等，使“知识”“文化”“思维”始终贯穿学生语文综合能力发展中。

语文综合能力大挑战在学生与家长的热情参与中画上了完满的句号，但是语文的学习之路是引领孩子走向多彩人生的道路，一次大赛的成绩只是学习路上的一个小路标。在未来，卓越教育会继续紧跟统编教材改革步伐，悉心听取多方声音，旨在打造高效语文课堂，让学生乐享语文世界，让家长安享成长之音。