德能教育首创者欧阳焕文：在荒芜的戈壁滩上打造教育绿洲

5月16日，《欧阳焕文德能课堂》开播暨甘肃德能文化集团揭牌仪式新闻发布会在广州白云国际会议中心举办。

南方网讯 （记者/杨智明）5月16日，《欧阳焕文德能课堂》开播暨甘肃德能文化集团揭牌仪式新闻发布会在广州白云国际会议中心举办，来自全国各地的有关领导、专家、教育工作者、企业家出席了发布会。据悉，《欧阳焕文德能课堂》于5月16日起正式在海口广播电视台开播；德能教育首创者欧阳焕文和甘肃省工商联副主席、甘肃忠恒集团董事长房忠先生在发布会现场签订合作办学协议，甘肃德能文化集团正式成立，德能教育首创者欧阳焕文出任德能文化集团董事局主席、总裁兼总校长。

发布会上，德能教育首创者欧阳焕文作了致辞。他指出，德能就是“德是能”，即德是能量，是做人做事的观念和能力。德能教育是明德教育，是“立德树人”的教育。

甘肃忠恒集团董事长房忠先生在发布会上发言表示，德能教育开创了一条当代道德教育的实修道路。他希望与德能教育真诚结为合作伙伴，共同办好教育，为社会服务。

欧阳焕文强调，要着力把甘肃德能文化集团发展成为一家有知名品牌的教育集团，在荒芜贫穷的戈壁滩上打造教育的绿洲；扎根陇原，立足西北，放眼全国，走向世界，不断探索中国民办教育的创新与发展之路。

欧阳焕文表示，无论是通过海口广播电视台频道播出《欧阳焕文德能课堂》，还是成立德能文化集团，其根本目的都是为了通过推广德能教育，让更多的人明德，回归教育本原，切实落实“立德树人”的教育根本任务。

欧阳焕文主张通过“三抓三为”来推行德能教育。“三抓”是德能教育之根，“三抓”即抓信德、抓明德、抓真德;“三为”是德能教育之本，“三为”即“以孝道感恩为入手，以品德规范为抓手，以礼仪形象为外化”。

如今，德能教育基地已遍布广东、湖北、云南、贵州、河南、河北、江西、甘肃、新疆、黑龙江等省份。十四年来，创始人已做了48个课题的德能教育系列讲座，系统性地构建了德能教育的理论和模式。近年来，欧阳焕文受邀到有关政府部门、有关机构、大中小学和社会作关于“德能教育”的专题讲座，已达600多场；德能教育团队向社会公开的报告会、公开课、展示培训、讲座达1200多场。

当天，德能文化集团还就德能教育模式展开高端研讨会。