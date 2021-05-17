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特色教育+中西融合 广大附中英豪学校举办开放日活动

2021-05-17 13:13 来源：南方网
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　　南方网讯 5月15日，广大附中英豪学校举办了2021年国防特色教育成果和社团成果展示开放日活动，与家长、学生零距离交流，为学生填报志愿提供参考。

　　本次开放日活动主要包括开放参观、国防教育成果展示、特色社团成果展示、办学特色宣讲、现场招生咨询等，极大地方便了广州全市学生及家长了解该校办学特色，亲身感受学校的文化氛围。

　　传承“优、新、高”办学传统 培育高素质学生

　　据了解，广大附中英豪学校原是广东省首家高标准、高品位建设的全寄宿制民办学校。2018年，由广州大学附属中学接管，派出有经验的干部和教师进行管理及任教。

　　开放日上，该校校长李烜介绍，学校传承广大附中教育理念，继承“优、新、高”的办学传统，争取做到教育“有高度、有厚度、有温度”。优，即办学质量优，学校不断优化教师队伍，提升教师教育教学水平，以生为本，为学生未来有望成为国家与民族的优秀人才奠定基础。新，即勇于创新，与时俱进。学校通过持之以恒的教育创新和改革，走有广大附中特色的现代教育之路。高，即高质量，高水平、高品位、高标准。

广附英豪校长李烜

　　李烜认为，学校不能‌‌办成只读书的学校，‌‌一定要在活动中间去育人‌‌，要培养‌‌综合性的，‌‌能够适应未来，符合学生发展规划的人才。学校通过社团活动、特色课程让学生找到自己的未来规划和方向。与此同时，学校还通过设立创新班、国防班、艺术班等，以特色教育来培养学生。

　　依托广大附中的历史和资源，广附英豪学校以国防教育作为学校特色的突破口，国防班的队伍在不断壮大，校内外影响力不断增强。李烜指出，国防班的建立就是最好的素质教育。他认为，“学生身体好、品德好、意志坚定，成绩就一定不会差，这样的人，无论在什么环境下都是可以有所作为的。”

　　国际合作项目“吸睛”  培养中西融合人才

　　开放日当天，广附国际部向家长介绍了国际部IDGF的办学理念和课程优势，如何规划高中三年可以申请世界名校；安排了学生参与国际课程体验课及入学测试。

　　该校国际部负责人张同介绍，广附国际部2020年迁至广附从化校区，成立初衷是通过综合国际国家课程和先进的教育教学理念和方法，为国家培养创新型，具有全球胜任力的面向未来的人才。广附国际学院从2010年开办至今，采用了美国大学预科AP课程体系与中国国家课程体系相结合模式，并充分贯穿全人教育理念，通过个性化的高中指导规划，提供多元的展示学生才能，创造力，兴趣的平台和活动，使学校的教学既与国际化课程内容接轨，又注重培养学生的理解，创新，实践能力。课堂之外，学校还参与学生校园领导力培养项目，以及素质博雅教育项目活动。

编辑： 罗予岐

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