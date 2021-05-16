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事关幼儿园和小学衔接！广东推出特别攻坚行动

2021-05-16 08:52 来源：南方日报
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　　今天，省教育厅印发《广东省推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》（下称《行动方案》），明确要求根据国家修订的义务教育课程标准，调整一年级课程安排，坚持零起点教学，重点实施入学适应教育，从身心、生活、社会和学习四个方面帮助儿童做好入学适应。

　　幼儿园防止和纠正小学化教学

　　全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，可以帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。不久前，教育部出台《关于大力推进幼儿园和小学科学衔接的指导意见》，提出建立幼儿园与小学科学衔接的长效机制。

　　《行动方案》则提出，要改变衔接意识薄弱、过度重视知识准备和衔接机制不健全的情况，进一步规范超标教学、超前学习的状况，规范学校和校外培训机构的教育教学行为，建立行政推动、教科研支持、教育机构和家长共同参与的机制，实现幼儿园和小学有效衔接。

　　其中，幼儿园要依据《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》，促进幼儿身心全面和谐发展，为终身发展奠定良好基础。大班下学期要有针对性地帮助幼儿做好生活、社会和学习等多方面的准备，建立对小学生活的积极期待和向往。

　　小学要强化衔接意识，将入学适应教育作为深化义务教育课程教学改革的重要任务，纳入一年级教育教学计划。根据国家修订的义务教育课程标准，调整一年级课程安排，坚持零起点教学，合理安排内容梯度，减缓教学进度。小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，从身心、生活、社会和学习四个方面帮助儿童做好入学适应。

　　省教育厅有关负责人表示，幼儿园要防止和纠正把小学的环境、教育内容和教育方式简单搬到幼儿园的错误做法，小学要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

　　整合多方教育资源形成合力

　　《行动方案》提出，整合多方教育资源，行政、教科研、幼儿园和小学统筹联动，家园校共育，形成合力。

　　其中，要建立联合教研制度。鼓励学区内小学和幼儿园建立学习、教学、研究、管理共同体，加强教师在儿童发展、家长工作、课程体系、教学实施、管理制度等方面的研究交流，及时解决入学准备和入学适应实践中的突出问题。

　　要完善家园校共育机制。幼儿园和小学要把家长作为重要的合作伙伴，充分发挥家长委员会的作用，建立有效的家园校协同沟通机制，为家长之间的教育经验交流提供平台，引导家长与幼儿园和小学积极配合，共同做好衔接工作。

　　要加大综合治理力度。校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据，坚持按课程标准零起点教学。幼儿园学位满足需要的地方，小学不得举办学前班（幼儿班）。幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得布置读写算家庭作业，不得设学前班，幼儿园出现大班幼儿流失的情况，应及时了解原因和去向，并向当地教育部门报告。

　　省教育厅有关负责人透露，今年4月将组织开展广东省学前教育高质量发展实验区（科学幼小衔接攻坚项目）申报，遴选一批科学幼小衔接实验区和试点园（校），逐年扩大试点园（校）规模，指导各立项实验区制订具体实施方案。鼓励各地市和县（市、区）设立一批幼小衔接试点园（校），组建市、县（市、区）幼小衔接专家组，推动更多幼儿园和小学参加科学幼小衔接实践。

　　南方日报记者 吴少敏 钟哲

编辑： 潘沈思

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