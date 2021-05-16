港澳子弟学校（班）学生规模达3700人，下一步如何建设？

不久前，全国首家港澳子弟学校“广州暨大港澳子弟学校”在广州成立。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出：“在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务。”港澳子弟学校（班）建设是当下大湾区的热点问题。

不久前，全国首家港澳子弟学校“广州暨大港澳子弟学校”在广州成立。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出：“在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班并提供寄宿服务。”港澳子弟学校（班）建设是当下大湾区的热点问题。

日前，广东省粤港澳大湾区教育协同发展专业委员会秘书长、粤港澳大湾区教育发展高等研究院研究室主任、华南师范大学副教授余晖及其团队对广东建设港澳子弟校（班）作了充分调研。

港澳台中小学生在穗就读超过1.8万人

余晖表示，随着粤港澳大湾区战略的推进，随父母前往内地生活就学的港澳籍中小学生数量不断增长。当前，广东省已形成了包括1所港澳子弟学校、2所香港子弟学校和广州、深圳、佛山、中山等地18所中小学港澳子弟班在内的港澳子弟教育体系，在读学生规模达到3700人，并有大量港澳子弟就读于常规中小学的常规班级。总体而言，港澳籍学生就读于民办学校的比重高于公办学校，例如，深圳市罗湖区的港籍学生中有59%就读于民办学校。

还有一组数据显示，在广州市2021年，全市6个区9所学校共开设了25个港澳子弟班；在广州市就读的港澳台中小学生超过1.8万人；31名港澳人士在广州市通过中小学教师资格认定。

港澳籍中小学生在粤就读有三种渠道

调研发现，港澳籍中小学生在粤就读有三种渠道：第一，中小学特设的港澳子弟班。第二，港澳子弟学校。第三，中小学常规班级。由于目前专设的港澳子弟学校尚不普及，大量港澳籍学生就读于常规中小学。同时，由于公办学校普遍设定了入学门槛，大量港澳籍学生就读于民办学校。申请入读公办小学及中学的港澳籍学生，大多由父母户籍地或自由产权居住地的教育指导中心统筹安排学位，并通过定点对口、电脑派位等方式入读中学。学生可根据自身意愿和需求，选择入读常规公民办学校或港澳子弟专班。

余晖建议，下一步应以学校教育为抓手，从课程教材、教育教学和校园文化三大方面入手，构建系统性的学校培育路径。

例如，开展港澳子弟学校（班）爱国主义教育精品课程建设，包含常规课程、校本课程、在线课程、课程资源库等，探索将爱国主义教育融入通识教育科、常识科、生活与社会科、中国历史科、中国语文科、中国文学科、普通话科、地理科、音乐科等教学。

其次，突出教育教学中的全方位思想引领。港澳子弟学校（班）的课堂教学应兼顾粤港澳三地教学语言特点，适当使用粤语、英语进行辅助教学。结合粤港澳三地特色，特别是顺应香港特区“两文三语”的教学模式，在以普通话为主要教学语言的基础上，部分科目适当使用粤语和英语教学，帮助学生熟悉和学习繁体字的书写。

第三，应当营造校园文化中的爱国主义教育氛围。将国家认同教育素材纳入校园重大仪式、纪念活动和空间布景。例如，开学第一课齐唱国歌，开展红色研学活动，让学生正确深刻地认识历史，培育民族自豪感。

南方日报记者 姚瑶