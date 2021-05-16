珠海香洲上冲片区再添公办小学，学区或面临调整

日前，珠海市公共资源交易中心挂出项目名称为“ 三溪科创小镇三溪小学建设工程监理”“三溪科创小镇三溪幼儿园建设项目监理”的珠海市建设工程招标公告。

日前，珠海市公共资源交易中心挂出项目名称为“ 三溪科创小镇三溪小学建设工程监理”“三溪科创小镇三溪幼儿园建设项目监理”的珠海市建设工程招标公告。

南方+记者从珠海市香洲区教育局获悉，三溪小学、三溪幼儿园项目项目均计划于2021年12月开建。

新兴开发区域教育配套先行

三溪科创小镇是香洲区新兴开发区域。为配合片区开发，该区域教育配套设施先行布局。3月中旬，片区内长沙中学筹建工作开设设计招标，规模设计为36个教学班，可容纳1800名学生，计划于2023年9月建成投用。该中学再度启用过去的“凤山”字样，随凤山街道办更名为“凤山中学”。

此次学前教育、小学教育同步规划。其中三溪幼儿园项目位于香洲区凤山街道办金溪路东侧，三溪路南侧，沥东路西侧，项目占地面积5400平方米，总建筑面积6000平方米。幼儿园的建设内容包括班级活动室、音体室、美术室、教师业务用房、卫生间、财务室、晨检室、医务保健室、厨房及餐厅、地下消防泵房、室外配套工程等。办学规模为18个班，建成后将提供540个公办幼儿园学位。

三溪小学项目位于香洲区金溪路东侧，三溪路北侧，项目占地面积25000平方米，总建筑面积34000平方米（含地下交通分流中心6000平方米）。学校的建设内容包括教学楼、配电房、门卫室、室外运动场、围墙校门等。三溪小学的办学规模是48个班，将提供2160个公办小学学位。

香洲区教育局相关负责人介绍，三溪幼儿园计划在今年12月开工，计划2023年9月完工；三溪小学也将于今年12月开工，计划2024年9月完工。

香洲十五小、云峰小学学区范围或被调整

三溪小学2024年9月完工，意味着最快2024年3月该片区将进行学区范围调整。

目前三溪小学所在位置学区为香洲十五小，紧挨学区为云峰小学。两所学校基本以谷都大道--明珠路为界，其中云峰小学学区范围呈狭长型，香洲十五小学区范围较大。三溪小学投用后，这两所小学学区范围或被调整。

云峰小学现行学区地理范围：从人民西路与明珠北路交汇处起，沿明珠北路向北至谷都大道继续向北，沿谷都大道向北至珠中（三乡）边界转西，沿珠中边界往西到珠中（坦洲）边界转南，沿珠中（坦洲）边界往南至翠屏路上冲长途汽车客运站段转东，入翠屏路-人民西路支线向东至人民西路与明珠北路交汇处止所围成的区域为云峰小学学区。主要住宅区有富景华庭、棕榈假日、豪华花园、华发未来荟、万科城等。

香洲十五小现行学区地理范围：从梅华西路与蓝盾路交汇处起，沿蓝盾路向北至梅界路交汇处转西，沿梅界路向西至旅游路交汇处转北，沿旅游路经农科奇观、东坑村向北至金凤路，沿金凤路继续向东北至凤凰山南隧道口回转至凤凰山西南边向北至珠中（三乡）边界转西，沿珠中（三乡）边界向西至谷都大道交汇处转南，沿谷都大道向南至明珠北路继续向南，沿明珠北路向南至梅华西路交汇处转东，沿梅华西路向东至蓝盾路交汇处止所围成的区域为第十五小学学区。主要住宅区包括恒雅名园、棕榈四季、桔子郡、长沙新苑、云顶澜山、喜迎居、东坑村、南溪村、福溪村、界涌村等。

南方日报记者 冉小平