广东代表团在全国第六届大学生艺术展演活动中喜获佳绩

5月12日，由教育部和四川省人民政府共同举办的全国第六届大学生艺术展演在成都成功落幕。

5月12日，由教育部和四川省人民政府共同举办的全国第六届大学生艺术展演在成都成功落幕。省教育厅二级巡视员邱克楠带领南方医科大学、华南师范大学、岭南师范学院、广州大学、深圳大学、惠州学院及珠海科技学院7所高校代表参加了现场展演活动，本次赛事我省代表队成绩优异，斩获多项佳绩，极大地展示了我省高校艺术教育的高水平、高质量。

本次大艺展，我省荣获艺术表演类一等奖4个，二等奖18个，三等奖8个；艺术作品类一等奖4个，二等奖7个，三等奖5个；大学生艺术实践工作坊一等奖4个，二等奖8个，三等奖2个；高校美育改革创新优秀案例一等奖6个，二等奖8个，三等奖2个；校长风采奖3个；广东荣获优秀组织奖。

全国大学生艺术展演活动每三年举办一届，是目前我国规格最高、规模最大、影响最广的大学生艺术盛会。本届展演活动以“奋斗·创新·奉献”为主题，是教育系统为中国共产党建党100周年献礼的一项重要活动，共有31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和香港特别行政区、澳门特别行政区的198所高校、264支代表队、6800余名师生参加现场展演。

近年来，广东省以建设高质量教育体系为目标，落实立德树人根本任务，根植中华优秀传统文化和岭南特色文化，弘扬敢为人先的改革精神，深入推进学校美育改革和粤港澳大湾区学校美育共建，全面提升学生综合素质，奋力开启新时代具有广东特色的学校美育现代化新征程。

来源：广东教育