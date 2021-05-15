教育部批了！广东11所新大学（校区）来了

近日，教育部正式下发《教育部办公厅关于公布实施专科教育高等学校和成人高等学校备案名单的函 》，公布了2021年度省级人民政府审批新设、更名、合并调整、撤销的专科层次高等学校和成人高等学校备案名单。

近日，教育部正式下发《教育部办公厅关于公布实施专科教育高等学校和成人高等学校备案名单的函 》，公布了2021年度省级人民政府审批新设、更名、合并调整、撤销的专科层次高等学校和成人高等学校备案名单。

其中，广东省新设立6所高等职业学校，分别是广州幼儿师范高等专科学校、广东汕头幼儿师范高等专科学校、广东梅州职业技术学院、广东潮州卫生健康职业学院、广东云浮中医药职业学院、广东肇庆航空职业学院。

6所新设高等职业学校中有4所位于粤东西北地区，此次设立进一步补齐了我省高等教育发展短板，优化高等教育布局结构。此外，华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区、广东金融学院清远校区、汕头大学东校区5所本科高校新校区也将建成，11所新建高校（校区）首期建成招生。

省教育厅有关负责人表示，实现我省本科、高职院校21地市全覆盖，进一步扩大高等教育办学空间，助力构建“一核一带一区”新发展格局，推进更高水平区域协调发展，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列作出新贡献、提供新动力。

11所新大学（校区）来了，最喜欢哪一家？

一、华南师范大学汕尾校区

华南师范大学汕尾校区位于汕尾市城区马宫街道，分为三期规划建设。目前正在紧张建设中，预计2021年8月前完成一期启动区建设，满足2021年秋季首批专业招生。

汕尾校区一期拟布局建设6个至8个学院和相关教学科研机构，包括约20个本科专业，规划在校生规模到2025年约5000人，到2030年约10000人。今年秋季拟开设7个教育学和理工科类本科专业首批招生，在未来两到三年内设置专业数逐年增加，覆盖教育学、工学、理学、管理学、艺术学等学科门类。

二、广东工业大学揭阳校区

广东工业大学揭阳校区位于揭阳市粤东新城，分四期规划建设，远期办学规模为在校生20000人，其中首期规划校园占地956亩，满足今年秋季顺利招生开学和首期招生规模5000人的办学需要。

该校区今年秋季拟开设机械电子工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、化学工程与工艺、电子商务6个本科专业招生办学，力争在未来两到三年内设置专业数逐年增加，覆盖工学、理学、管理学、文学、艺术学5个学科门类。同时举办研究生教育，开展高层次、复合型产业人才培养，同时开展机械工程、电气工程、化学工程与技术、材料科学与工程、工商管理等专业学位研究生培养。

三、汕头大学东校区

今年11月，亚洲青年运动会将在汕头举办。汕头在东海岸新城建设一批现代化建筑和体育场馆；而在亚洲青年运动会结束后，这些建筑将移交汕头大学，作为新校区设施。

根据规划，东校区规划总用地面积1551亩，分四期建设：一期为场馆区（一场两馆），用地面积约365亩，建筑面积约14.5万平方米；二期为学生宿舍区（运动员村），用地面积约369亩，建筑面积约13.5万平方米；三期为教学实验区，用地面积约334亩，建筑面积约24.5万平方米；四期为扩容新增建设用地，用地面积约483亩，建筑面积约44.5万平方米。

四、广东海洋大学阳江校区

广东海洋大学阳江校区是广东海洋大学的组成部分，首期拟开设机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、旅游管理、工商管理7个专业，后期将开设50个左右专业，形成以契合区域经济社会发展需求的学科专业为主，多学科专业协调发展的学科专业布局。

该校区计划招生规模2万人，原则上首期（2021年-2025年）5000人（含本科生4000人，硕士研究生和博士研究生共1000人）。今年拟招收本科生700人，硕士生及博士生若干。

五、广东金融学院清远校区

广东金融学院清远校区位于清远市清城区东城街道，总投资21亿元。

该校区将成立金融科技学院、艺术与设计学院等新兴交叉学科学院，申办“新工科+金融”类和“艺术+金融”类专业，；采用多元化的办学形式，前期主要采用“2＋2”（即两年在校本部，两年在清远校区）或“3＋1”的办学模式。2022年起招收的4年制本科生和3年制硕士或博士研究生全程在该校区培养。

六、广州幼儿师范高等专科学校

广州幼儿师范高等专科学校由广州市人民政府举办，位于广州市增城区朱村街道的广州科技教育城中部，开展三年制大专教育。该校总占地面积约578亩，计划首批招生1200人，办学初期在校生达到3000人，2024年在校生达到6000人以上。

七、广东汕头幼儿师范高等专科学校

广东汕头幼儿师范高等专科学校由汕头市人民政府举办，选址汕头市濠江区东湖社区东湖路西侧、汕头职业技术学院北侧，用地约365亩。该校是公办大专院校，采用三年制大专及五年一贯制并行的招生模式，办学规模初期为在校生3000人，逐步增加到5000人左右。

八、广东梅州职业技术学院

广东梅州职业技术学院由梅州市人民政府举办，是梅州首所公办高等职业学院。该学院在梅州农业学校（梅州市理工学校）基础上设立，设置农业工程学院、智能工程学院、机电工程学院、财经商贸学院、教育学院5个二级学院，畜牧兽医、大数据技术与应用、汽车运用与维修技术、烹调工艺与营养、学前教育5个专业，将于今年秋季首次招生。

九、广东潮州卫生健康职业学院

广东潮州卫生健康职业学院由潮州市人民政府举办，位于湘桥区铁铺镇231乡道与中山大道交界处，建成后可提供5000个高等职业教育学位。学院初期将设置护理、助产、药学、医学检验技术、康复治疗技术、食品营养与检测专业，培养高素质技能型服务型人才。

十、广东云浮中医药职业学院

广东云浮中医药职业学院由云浮市人民政府举办，位于新兴县六祖镇十里村，总占地面积1125亩，计划总投资19.16亿元，满足在校生1万人的办学规模。其中，项目一期规划用地约395亩，可容纳4500人的办学规模。

十一、广东肇庆航空职业学院

广东肇庆航空职业学院是由广东贝润教育投资有限公司申报设立的民办高职院校，总投资约20亿元，建成第一年计划招生1000人，3年后在校生规模预计达到6000人以上，重点培养航空类、艺术类、传媒类等专业人才。

南方日报记者 吴少敏